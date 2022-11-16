مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: ما سر دموع لبلبة ولماذا حاول المنظمون منع الفنانة هند عاكف من الدخول؟

النقاط الرئيسية: يشارك في هذه الدورة 52 دولة، ويتنافس فيها 97 فيلماً طويلاً و18 فيلماً قصيراً و10 أفلام كلاسيكية

يرأس هذه الدورة الفنان المصري حسين فهمي بعد غياب سنوات عن المنصب

كرمت النجمة لبلبة بحفل الافتتاح وحصلت على جائزة "الهرم الذهبي لإنجاز العمر"

تم افتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الأحد 13 نوفمبر في المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.





ويشارك في هذه الدورة 52 دولة، ويتنافس فيها 97 فيلماً طويلاً و18 فيلماً قصيراً و10 أفلام كلاسيكية، فيما يصل عدد العروض العالمية والدولية الأولى إلى نحو 30 عرضاً، و57 عرضاً ضمن العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



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وقد تم افتتاح الدورة الجديدة بحضور وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني ووسط حشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين.





وقد شهد حفل الافتتاح عرض فيلم The Fabelmans للمخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ والذي تدور أحداثه حول شاب يدعى سامي ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة.





"دريس كود"





يرأس هذه الدورة الفنان المصري حسين فهمي بعد غياب سنوات عن المنصب. وقد قام فهمي بتطبيق ما يسمى "دريس كود" لوضع ضوابط على الملابس التي يرتديها النجوم والضيوف على السجادة الحمراء.





وقد اعترض أحد المنظمين على دخول الفنانة هند عاكف إلى المهرجان وسط تكنهات بأن السبب هو أن فستانها لم يكن يتوافق مع الـ"دريس كود" الذي وضعه الفنان حسين فهمي.





وقد احتدمت الأزمة عندما حاول أحد أفراد الأمن منعها من الدخول وهو ما دفعها لرفع صوتها مرددة: "أنا فنانة ومن حقي أدخل".



الفنانة هند عاكف على السجادة الحمراء وأضافت عاكف في تصريحات لجريدة المصري اليوم أنها فقدت الدعوة الخاصة به قبل الدخول إلى المهرجان ونفت ما تردد حول منعها من الدخول بسبب الفستان.





وقد تدخل عدد من النجوم لإنهاء الأزمة وتم في النهاية السماح لهند عاكف بالدخول.





تكريم النجوم





وقد قام المهرجان بتكريم الفنان الراحل سمير صبري حيث أدلى رئيس المهرجان حسين فهمي بكلمة عبر فيها عن تقديره للفنان الراحل وحزنه على وفاته.





كما تم أيضا تكريم المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري بجائزة فاتن حمامة للتميز وتم عرض فيلم قصير عن أعمالها الفنية.



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وكرمت النجمة لبلبة بحفل الافتتاح وحصلت على جائزة "الهرم الذهبي لإنجاز العمر" والتي قدمها لها رئيس المهرجان.





وقد بدا التأثر واضحا على لبلبة التي غلبتها دموعها.





وقد قالت الفنانة التي بدأت مسيرتها منذ الطفولة إن "تكريمها في هذا المهرجان تحديداً يشبه الحلم الذي راودها سنوات طويلة، وكان حلم والدتها الراحلة أيضاً الذي تحقق، لكن بعد رحيلها بكل أسف" .





مسابقات المهرجان





وتترأس المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي لجنة تحكيم المسابقة الدولية. أما لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي فتضم كلاً من الممثل أحمد مجدي (مصر)، والمبرمجة دوروتا لِخ (بولندا)، والممثلة نور (لبنان).





وفي لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية يوجد كل من الممثل ميشال كمون (لبنان)، والمنتجة مفيدة فضيلة (تونس)، ومصممة الملابس ريم العدل (مصر).





وأخيراً يترأس المخرج الإيطالي مايكل أنجلو فرامارتينو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وتضم في عضويتها كلاً من المنتج والسيناريست والمخرج أحمد عامر (مصر)، والممثلة ريم تركي.





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