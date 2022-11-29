تظاهرة أمام البرلمان في كانبرا للمطالبة بتأشيرات دائمة للاجئين: "خرقتم وعودكم الانتخابية"

النقاط الرئيسية نظم لاجئون ونشطاء تظاهرة أمام البرلمان في كانبرا طالبوا خلالها حكومة ألبانيزي بمنح اللاجئين مزيداً من الحماية الدائمة

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كانت الحكومة قد التزمت بمنح تأشيرات دائمة للاجئين الذين يحملون تأشيرات حماية مؤقتة أو تأشيرات الملاذ الآمن

نظم أكثر من 1,000 شخص منهم عراقيون وأفغان وإيرانيون من عرب الأحواز مسيرة خارج مبنى البرلمان يوم الثلاثاء للمطالبة بتغيير تأشيرات الدخول للاجئين وطالبي اللجوء.





وكانت الحكومة قد التزمت بمنح تأشيرات دائمة للاجئين الذين يحملون تأشيرات حماية مؤقتة أو تأشيرات الملاذ الآمن.







وفي حين سُمح للاجئين الذين يحملون تأشيرات حماية مؤقتة بالسفر إلى الخارج بتأشيرة الدخول، فإن الذين وصلوا إلى أستراليا بعد 19 تموز/يوليو 2013 لن يتمكنوا من الاستفادة من التغييرات.





وبينما قالت الحكومة إن تلك خطوة أولى نحو التأشيرات الدائمة، دعا المدافعون عن اللاجئين إلى اتخاذ إجراءات عملية.





وقال إيان رينتول المتحدث باسم تحالف العمل من أجل اللاجئين إن حاملي التأشيرات يحتاجون إلى اليقين.



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