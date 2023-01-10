مسدس يطلق المسامير على السائقين: ماذا يحدث على طرقات نيو ساوث ويلز؟

النقاط الرئيسية شرطة نيو ساوث ويلز تقول إن سائقين أصيبا بمسامير مصدرها شاحنة مارة على طريق سريع في الولاية

كان رجل يتجه شمالاً على الطريق السريع M1 بالقرب من أوريمبا عندما شعر بأداة حادة ترتطم برأسه مما تسبب في فقدانه السيطرة على سيارته لفترة وجيزة

جاء الحادث بعد دقائق من حادث إطلاق مسامير على سائق آخر يبلغ من العمر 57 عاماً بمسدس أصابه في ذراعه اليمنى بالقرب من سومرسبي

كان رجل يبلغ من العمر 52 عاماً يتجه شمالاً على الطريق السريع M1 بالقرب من أوريمبا بعد ظهر يوم أمس الإثنين عندما شعر بأداة حادة ترتطم برأسه، مما تسبب في فقدانه السيطرة على سيارته لفترة وجيزة.



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استدار السائق فرأى راكباً ينحني من شاحنة عابرة ويطلق مسامير من مسدس على سيارته، مما تسبب في تحطم نافذة مقعد الركاب في السيارة، على حد قول الشرطة.





جاء الحادث بعد دقائق من حادث إطلاق مسامير على سائق آخر يبلغ من العمر 57 عاماً بمسدس أصابه في ذراعه اليمنى بالقرب من سومرسبي.





وأفاد الرجلان بأنهما شاهدا شاحنة ميتسوبيشي بيضاء تمر بجوارهما عند تعرضهما لرشقات من المسامير.



وعثرت الشرطة على الشاحنة في موقف سيارات للركاب بعد حوالي 10 دقائق على وقوع الحادث.





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