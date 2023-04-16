معاناة عماد في العمل انتهت بعد تعلم زملائه لغة أوسلان الخاصة بالصم والبكم

لم يستطع عماد صيام فهم اللغة الإنجليزية أو أوسلان عندما وصل إلى أستراليا. الآن هو طاهٍ واعد يلهم زملائه.

Two men standing in a kitchen using sign language

Emad Seyam, right, and head chef Wayne Mountford. Source: SBS / Amy Hall

النقاط الرئيسية:
  • واجه عماد صيام حواجز في حياته أكثر من غيره، ونشأ في أفغانستان باعتباره الصم الوحيد في عائلته
  • بدأ عماد خبرة العمل في الفندق، ولكن كانت هناك مشكلة واحدة: لم يتم توفير مترجمين فوريين من أوسلان لمساعدته على التواصل مع الموظفين الآخرين
  • تم تعليق ملصقات أبجدية أوسلان والعلامات الرئيسية حول المطبخ وغرفة الموظفين أيضاً، حتى يتمكن زملاء عماد من التدرب أثناء تواجدهم في العمل
واجه عماد صيام حواجز في حياته أكثر من غيره، ونشأ في أفغانستان باعتباره الصم الوحيد في عائلته، وتواصل مع والديه وإخوته "بالكامل من خلال الإيماءات".

وبعد فرارهم إلى أستراليا في عام 2010 كلاجئين، لم يضطر عماد لتعلم اللغة الإنجليزية فحسب، بل كان عليه أيضاً أن يتعلم اللغة الإنجليزية أوسلان (لغة إشارة تنفرد بها أستراليا).

ويقول الشاب البالغ من العمر 25 عاماً من خلال مترجم أوسلان: "عندما وصلت لأول مرة، كنت متوترة للغاية كان هذا هو الشعور الدائم".

"كان الأمر صعباً، لم يكن لدي أي لغة للتواصل مع أي شخص هنا".

لم يبدأ في تعلم أساسيات اللغة الإنجليزية والأوسلان إلا بعد أن بدأ في الكلية الفيكتورية للصم.
لم يكن لدي أي طريقة للتواصل مع أي شخص هنا.
- Emad Seyam
"كنت أستخدم الكثير من الإيماءات، وكان الأمر صعباً وكان علي المثابرة كثيراً".

"عندما كنا في مواقف فردية، كان بإمكاني تدوين الأشياء، وربما استخدام هاتفي"
أوثناء الدراسة في الكلية، تعلم عماد وزملاؤه بعض مهارات المطبخ من قبل جرايم كراوس، رئيس الطهاة آنذاك في فندق Mail Exchange Hotel في ملبورن.

"لقد تقدمت كثيراً هناك، واجتزت بعض امتحاناتي والمهام التي كلفوني بها".

"هذا جعلني أفكر في أن أصبح طاهياً"

وبعد فترة وجيزة، بدأ عماد خبرة العمل في الفندق، ولكن كانت هناك مشكلة واحدة: لم يتم توفير مترجمين فوريين من أوسلان لمساعدته على التواصل مع الموظفين الآخرين.
A man in chef's clothing in a kitchen plating food.
Emad first started at The Mail Exchange Hotel in Melbourne as a work experience student. Source: SBS / Amy Hall
"كنت أتعلم، وكنت نوعاً ما أتخطى الأمر وأثابر قدر استطاعتي."

"عندما كنت نتواصل مع الطهاة، كانت هناك بعض الحواجز".

وبمجرد توفير المترجمين، انتهز عماد الفرصة لتعليم زملائه بعض العلامات الرئيسية، بالإضافة إلى أبجدية أوسلان.
Two men in a kitchen communicate with each other using Auslan
Emad (right) and head chef Wayne. Source: SBS / Amy Hall
"بمجرد أن تعتاد على ذلك، وتصبح الأمور أكثر سلاسة."

لدى موظفي المطبخ الآن نظام يسمح لهم بإيصال الطلبات بسرعة وسهولة لبعضهم البعض باستخدام واحدة أو اثنتين من إشارات أوسلان.
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يقول عماد: "الفريق هنا رائع حقاً".

تم تعليق ملصقات أبجدية أوسلان والعلامات الرئيسية حول المطبخ وغرفة الموظفين أيضاً، حتى يتمكن زملاء عماد من التدرب أثناء تواجدهم في العمل.

وكما جعل المدير Nici Nicholson أن يكون جميع موظفي المطبخ الجدد على استعداد لتعلم أوسلان.
Two men in chef's clothing smiling
Wayne Mountford (left) has been learning Auslan to better communicate with his Deaf colleague Emad Seyam (right). Source: SBS / Amy Hall
وكان رئيس الطهاة وين ماونتفورد من بين أولئك الذين رحبوا بهذا التحدي، قائلاً إنه ساعد في تحسين الثقافة في المطبخ.

"أحد الأجزاء المفضلة في العمل هنا هو مدى التحسن الذي طرأ على عماد، ومدى التحسن الذي طرأ على عماد من خلال التحدث إلى الناس من خلال الإشارة وتعليمهم"

"لقد كان الأمر صعباً، ولكن لا شئ يأتي بسهولة".

تقول نيكولسون إن ذلك ساعد عماد على التحول من شخص "خجول" في خبرة العمل إلى طاهٍ "واثق".

تقول: "لم يكن حتى يرفع رأسه نحوي ويقول مرحباً".
لقد كان الأمر صعًبا، لكن ليس هناك شئ يأتي بسهولة.
- Wayne Mountford, head chef
ويمكن لعماد الآن تشغيل كل قسم تقريباً من مطبخ الفندق.

يقول ماونتفورد: "قدرته على الطهي لا مثيل لها مقارنة ببعض الطهاة الذين عملت معهم حول العالم".

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فقط 53 في المئة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا يعملون في أستراليا، وفقاً لمكتب الإحصاء الأسترالي. ويقارن ذلك بنسبة 84 في المئة للأشخاص غير المعاقين.

ويقول المدير العام لجمعية الفنادق الأسترالية لخبرة الأعضاء والامتثال، كيمبرلي مالكوم، إن أماكن العمل "يجب أن تعكس المجتمع" الذي تخدمه.

"يقود الفريق في فندق Mail Exchange الطريق… لإظهار جميع مناحي الحياة ليس فقط موضع ترحيب ولكن أيضاً موضع تقدير"
A blonde woman with a black shirt and glasses
Nici Nicholson is venue manager at The Mail Exchange Hotel. Source: SBS / Amy Hall
وتقول السيدة نيكولسون إنها تأمل أن يتمكن عماد من المضي قدماً.

وتقول إنها ستشجع أي صاحب عمل يفكر في تعيين شخص معاق على "القيام بذلك فقط".

"أعتقد أن هناك فوائد ومزيد من الرضا في فعل شيء كهذا أكثر من السلبيات"

تريد أن تتعلم أوسلان؟

تقول منسقة الموارد في Deaf Australia، باولا ثورنتون، إنه على الرغم من توفر الكثير من البرامج التعليمية عبر الإنترنت، فإنها توصي الأشخاص الراغبين في تعلم أوسلان بالتسجيل في فصل دراسي.

"أيضاً، من الضروري حقاً أن يكون هناك مدرس صم يعلمك لغته".
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وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الالتزام بسنوات ليتمكنوا من اللغة، لا يزال من المفيد تعلم الأبجدية لأوسلان وبعض العلامات الشائعة الاستخدام، كما تقول.

"الإشارات اليومية، مثل مرحباً، كيف حالك، شكرًا لك، تعال إلى هنا، هذه الأشياء سهلة التعلم"

يقول عماد إن استخدام القليل من أوسلان يعني الكثير بالنسبة له.

بعد كل ما تمكن من تحقيقه ، يعتقد عماد أنه "لا توجد حواجز لا يمكنك التغلب عليها".

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نشر في: 16/04/2023 3:57pm
By Amy Hall
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
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Melbourne

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