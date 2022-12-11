القلق يساور الأستراليين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والهدايا قبل عيد الميلاد

النقاط الرئيسية: أظهر استطلاع صدر حديثًا وجود ضغط كبير على موارد الأستراليين المالية وسط ارتفاع حاد في الأسعار.

هيئة مراقبة وحماية المستهلك تحذر من أن ارتفاع الأسعار "قد يطول".

21 % من المواطنين لديهم قلق في كيفية إطعام أسرهم في الأسابيع المقبلة.

أعرب عدد من الأستراليين في استطلاع حديث للرأي عن قلقهم من قدرتهم على شراء ما يكفي من الطعام في عيد الميلاد مع ارتفاع أسعار الحياة المعيشية.





وقالت جمعية The Salvation Army الخيرية: "إن رفع سعر الفائدة المتتالي إضافة لحدوث الكوارث الطبيعية قد شكلت ضغطاً مالياً كبيراً على كثير من الأسر الأسترالية التي تعاني بالفعل."





وأظهر استطلاع للرأي شمل أكثر من 2000 شخص، نشرته المؤسسة الخيرية يوم الجمعة، أن 21 % يشعرون بالقلق في كيفية إطعام أسرهم في الأسابيع المقبلة.



فيما لوحظ في الاستطلاع، أن نصف الأستراليين يشعرون بالتوتر من مصادر دخلهم المالية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وسط الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة والبقالة.





يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية يوم الخميس من أن العديد من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقلبها "من المرجح أن تطول".



Tips on How to have an affordable green Christmas Credit: www.food-photo.xyz وقد خرج المجلس الوزاري الوطني بخطة لمواجهة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة عند اجتماع رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي مع رؤساء حكومات الولايات والمقاطعات يوم الجمعة الماضية.





فيما صرّح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأن تخفيف فاتورة الطاقة للأسر والشركات سيتم توزيعه بطريقة تجنب الضغط التضخمي على الاقتصاد بشكل مؤقت.





وقال وزير الطاقة كريس بوين يوم الخميس الماضي : "ليس خطأ الاستراليين أن أسعار الطاقة لدينا مرتفعة للغاية. فتكلفة الإنتاج لم ترتفع".



كما لاحظ الاستطلاع أن واحدًا من كل سبعة أشخاص يشعر بقلق عدم تمكن حصول أطفالهم هدايا عيد الميلاد هذا العام.





فيما استولت التزامات أخرى مثل دفع الإيجار والرهن العقاري بالأولوية لدى كثير من الاستراليين، حيث لا يعرف 25 % منهم كيف سيتحملون دفع بعض السلع ذات السعر المرتفع بينما يخطط حوالي 30 % للدين للوفاء بالتزامات نفقات هذا الموسم.





وأظهرت الأرقام في التقرير أن 99 من كل 100 لديهم قلق حول إيجاد الطريقة التي سيتحملون بها نفقات عيد الميلاد هذا العام.





وقال بروس هارمر المتحدث باسم جمعية The Salvation Army الخيرية "إن هذه الإحصاءات تظهر بوضوح الأثر الرهيب الذي تتركه تكلفة المعيشة على الأستراليين في جميع أنحاء البلاد."





وأضاف: "لا نرغب برؤية أي شخص يشعر بأنه بمفرده في عيد الميلاد هذا العام. ونشجع أي شخص بحاجة للدعم بطلب المساعدة، فلا عيب في ذلك"







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