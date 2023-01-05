"أمسك بي من ياقتي": الأمير هاري يدعي أن أخاه ويليام أسقطه على الأرض خلال مشاجرة بالأيدي

النقاط الرئيسية: قالت صحيفة الجارديان يوم الأربعاء إنها حصلت على نسخة من مذكرات Spare

من المقرر أن يظهر هاري في مقابلتين تلفزيونيتين للترويج للكتاب

رفض المتحدثان باسم قصري الملك تشارلز والأمير ويليام التعليق على التقرير

ذكرت صحيفة الجارديان أن الأمير البريطاني هاري يقول في كتابه الذي يطرح قريبا إن شقيقه الأكبر ووريث العرش، الأمير ويليام، أسقطه على الأرض خلال مشادة عام 2019 حول زوجة هاري ميغان.





وقالت صحيفة الجارديان يوم الأربعاء إنها حصلت على نسخة من مذكرات Spare التي من المقرر نشرها في 10 يناير.



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ومن المقرر أن يظهر هاري في مقابلتين تلفزيونيتين للترويج للكتاب لكن تقرير الجارديان يكشف مقاطع فعلية.





كتب هاري، وفقًا لصحيفة الجارديان: «أمسك بي من ياقة قميصي ومزق قلادتي وطرحني على الأرض».





«سقطت على وعاء طعام الكلب، الذي تكسر تحت ظهري، وجرحتني القطع. استلقيت هناك للحظة، في حالة ذهول، ثم وقفت على قدمي وطلبت منه الخروج».



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ثم تحدى ويليام شقيقه الأصغر للرد، لكن هاري رفض. عاد ويليام لاحقًا إلى مكان الحادث «بدا نادمًا واعتذر» كما كتب هاري وفقًا لصحيفة الجارديان.





ورفض المتحدثان باسم قصري الملك تشارلز والأمير ويليام التعليق على التقرير.





كان يُنظر إلى ويليام وهاري، أبناء الملك تشارلز، على أنهما قريبان جدًا بعد وفاة والدتهما، ديانا، في حادث سيارة في باريس عام 1997.





لكن علاقتهما تدهورت في السنوات الأخيرة.





منذ تنحي هاري وميغان عن مهامهما الملكية قبل عامين وانتقالهما إلى كاليفورنيا، وجها انتقادات لاذعة للملكية البريطانية واتهامات بالعنصرية، وهي اتهامات رفضتها الأسرة.





وفقًا لصحيفة الغارديان كتب هاري أن الخلاف مع ويليام كان بسبب استياء العائلة المالكة من ميغان.





يقول هاري إن ويليام وصف ميغان بأنها «صعبة» و «وقحة» و «لاذعة»، وهو ما قال إنه بدا وكأنه «السرد الصحفي» عن ميغان.





أدلى هاري بالعديد من التصريحات العامة التي تفيد بأنه وزوجته تعرضا لسوء المعاملة من قبل القصر وموظفيه، واتهم العاملين في القصر بزرع قصص سلبية في الصحافة.



يأتي عنوان الكتاب، Spare، كاقتباس من حديث كثيرًا ما يدور في الأوساط الأرستقراطية البريطانية حول الحاجة إلى وريث احتياطي.





وفقًا لصحيفة الجارديان، ينسب هاري إلى والده، الملك تشارلز، قوله في اليوم الذي ولد فيه لأمه، الأميرة ديانا: «رائع! الآن أعطيتني وريثًا واحتياطيًا - انتهى عملي».





يروي الكتاب أيضًا «مشاهد وأحاديث خاصة للغاية»، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان، مثل وصف ذكرياته وحبه لوالدته الراحلة، التي قُتلت في حادث سيارة عام 1997، وجدته الملكة إليزابيث، التي توفيت العام الماضي عن عمر يناهز 96 عامًا.





تزوج هاري وميغان في عام 2018. سرعان ما ابتعدا عن بقية العائلة المالكة، وأعلنا في عام 2020 أنهما «سيتراجعان» عن الواجبات الملكية، وينتقلان إلى كاليفورنيا في وقت لاحق من ذلك العام.





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