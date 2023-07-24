الشيف غيوم برايمي يعود في موسم جديد من Plat du Tour ولكن بأسلوب مختلف!

النقاط الرئيسية: يعود الشيف الفرنسي الأسترالي الشهير غيوم برايمي لتقديم أفضل المأكولات الفرنسية في موسم جديد من Plat Du Tour

تحتفل هذه السلسلة بموسمها الرابع، لذا تستقبل كل حلقة من Plat du Tour ضيوفاً مميزين، ووصفات تثير الشهية، وأطعمة وإنتاجات من كل المناطق التي يجول عليها السباق.

عام 2015، حصل غيوم على لقب شيف العام ضمن جوائز GQ Men السنوية.

يعود الشيف الفرنسي الأسترالي الشهير غيوم برايمي لتقديم أفضل المأكولات الفرنسية في موسم جديد من Plat Du Tour بدءاً من يوم السبت 1 يوليو على SBS و SBS On Demand. ترافق هذه السلسلة تغطية SBS الحصرية لسباق Tour De France ، حيث سيطبخ غيوم إحدى وعشرين وصفة شهية بما يتوافق مع الإحدى وعشرين مرحلة من مراحل سباق الدراجات.





كما تحتفل هذه السلسلة بموسمها الرابع، لذا تستقبل كل حلقة من Plat du Tour ضيوفاً مميزين، ووصفات تثير الشهية اللعاب، وأطعمة وإنتاجات من كل المناطق التي يجول عليها السباق.



Source: SBS يوضح غيوم للمشاهدين كيفية إعداد أكلات سريعة وسهلة حتى يعيشوا تجربة تذوق الطعم الأوروبي الخاص في منازلهم مع وصفات تعرض مواقع خلابة في جميع الأنحاء إسبانيا وفرنسا بما في ذلك منطقة الباسك الإسبانية الجميلة وبوردو وسان جيرفيه وباريس. ستعرض حلقات Plat du Tour على SBS Food Online و SBS On Demand.





كما ستبث كحلقات خاصة على SBS Food اعتباراً من 27 تموز/ يوليو بعد انتهاء سباق فرنسا للدراجات 2023.



من هو غيوم برايمي؟

يعد غيوم برايمي المولود في فرنسا أحد أشهر وأفضل الطهاة الأستراليين. انتقل إلى سيدني في التسعينيات، وفي عام 2001 فاز بالعقد المرموق لتولي المطعم الرئيسي في دار الأوبرا في سيدني. وفي عام 2001، أطلق Guillaume in Bennelong، وافتتح بعدها مطعمGuillaume Bistro في ملبورن وبيرث، كما أنه سفير الطهي لمنتجعات كراون أستراليا.





في 2014، حصل غيوم على وسام Chevalier de l'Ordre National du Merite (فارس من النظام الوطني)، وهو تكريم مرموق منحته إياه الحكومة الفرنسية للخدمات المتميزة التي قدمها لفرنسا فيما يتعلق بالشؤون الخارجية والتنمية الدولية.



Source: SBS في عام 2015، حصل غيوم على لقب شيف العام ضمن جوائز GQ Men السنوية. كما نشر عدداً من الكتب منها Guillaume: Food for Friends, French Food Safari, Food for Family.



كما قدم غيوم سلسلتي طعام علىSBS وهما Guillaume’s Paris التي تسكتشف أفضل ما في المطبخ الباريسي ونمط الحياة، و Plat Du Tour لاستكشاف ثقافة الطعام الفرنسي الرائعة كل ليلة خلال Tour de France.





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