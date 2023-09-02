هل التصويت في استفتاء صوت السكان الأصليين إجباري، ومتى يتم التصويت المبكر؟

مع المضي قدمًا في استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان رسميًا في 14 تشرين الأول أكتوبر، لا يزال العديد من الأستراليين لديهم أسئلة حول كيفية التصويت في ما سيكون بالنسبة للكثيرين أول استفتاء لهم على الإطلاق.



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هل التصويت إجباري في استفتاء الصوت؟

قال مفوض الانتخابات توم روجرز إن جميع المواطنين الأستراليين المؤهلين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق مطالبون بموجب القانون بالتسجيل والتصويت في أول استفتاء منذ ما يقرب من ربع قرن.





إذا لم تقم بالتصويت، وهو أمر غير قانوني، فسوف تتلقى إشعارًا بعدم التصويت من اللجنة الانتخابية الأسترالية (AEC)، وستضطر إلى توضيح سبب عدم التصويت وقد يتم تغريمك.





في يوم التصويت، عادة ما تكون أماكن الاقتراع موجودة في المدارس المحلية والكنائس والقاعات المجتمعية أو المباني العامة وستكون مواقع أماكن الاقتراع هذه متاحة على موقع لجنة الانتخابات الأسترالية. وسيكون التصويت البريدي والتصويت المبكر والاقتراع المحمول متاحًا أيضًا للاستفتاء.





وقال روجرز: "بما أنه لم يتم إصدار أمر قضائي بعد، لم يتم تحديد موعد نهائي لإغلاق القوائم في هذه المرحلة".





"ومع ذلك، فإن التعليمات بسيطة - إذا لم يكن الأستراليون متأكدين من حالة تسجيلهم، فيجب عليهم الانتقال إلى موقع AEC الإلكتروني الآن والتأكد من تحديث التفاصيل الخاصة بهم."





وقال روجرز إن معدلات الالتحاق بالمدارس ارتفعت بشكل كبير وأن نسبة 97.5 في المائة من الناخبين المؤهلين مسجلون حالياً.





"إن أي استفتاء فيدرالي يمثل لحظة مهمة للبلاد وللناخبين... إذا لم تكن مسجلاً فلن تتمكن من المشاركة".





"من المهم أيضًا أن نفهم دور الاستفتاء - فقد مرت 24 عامًا منذ آخر استفتاء، لذا سيكون الكثير من الأشخاص جديدًا على العملية أو يحتاجون إلى إعادة التأقلم".





متى يتم فتح التصويت البريدي للاستفتاء؟

طلبات التصويت البريدية ليست مفتوحة بعد.





بمجرد إصدار أمر قضائي، ستكون طلبات التصويت البريدية متاحة.





سيتم إغلاق الطلبات في الساعة 6 مساءً يوم 11 أكتوبر 2023.





كيف سيكون التصويت في الخارج لصالح الاستفتاء؟

سيشهد الأستراليون الذين يصوتون في الخارج عودة خدمات التصويت





وستكون المجتمعات النائية أول من يصوت، مع افتتاح الخدمات في 25 أيلول سبتمبر.





وتقول لجنة الانتخابات الأسترالية إن فريق خدمة الناخبين عن بعد التابع لها سيزور ما يقرب من 35 في المائة من المجتمعات النائية وسيقضي وقتًا أطول بنسبة 80 في المائة فيها مقارنة بالانتخابات الفيدرالية.





متى يبدأ التصويت المبكر للاستفتاء؟

سيبدأ التصويت المبكر في 2 تشرين الأول أكتوبر في المقاطعة الشمالية وتسمانيا وفيكتوريا وغرب أستراليا. أما في نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وكانبرا وكوينزلاند سيبدأ في اليوم التالي بسبب عطلة عامة تقع يوم الاثنين.





في حين أن استكمال ورقة الاقتراع للاستفتاء يختلف عن الانتخابات الفيدرالية، فإن خدمات التصويت ستكون متشابهة تمامًا.



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وسيتمكن الناخبون، الذين من المتوقع أن يبلغ عددهم حوالي 17.5 مليون ناخب، من الإدلاء بأصواتهم شخصيًا في اليوم أو عبر التصويت البريدي.





كيف سيكون التصويت في الخارج لصالح الاستفتاء؟

سيشهد الأستراليون الذين يصوتون في الخارج عودة خدمات التصويت الشخصي إلى مستويات ما قبل الوباء – مع توفر حوالي 100 مركز تصويت شخصي في الخارج، مع ترتيبات سريعة كما كانت الحال خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2022.





ستحصل مرافق رعاية المسنين على وصول متزايد إلى مراكز الاقتراع المتنقلة، مقارنة بالانتخابات الفيدرالية الأخيرة عندما كانت قيود فيروس كورونا لا تزال تمثل مشكلة.





ولأول مرة، ستقدم مرافق الصحة العقلية السكنية هذه الخدمة للمرضى.





سيكون التصويت عبر الهاتف متاحًا للناخبين المكفوفين أو ضعاف البصر، ويمكن استخدامه من قبل الأستراليين المتمركزين في القارة القطبية الجنوبية.





وقالت لجنة الانتخابات الأسترالية إنه قد تكون هناك بعض الأسباب الوجيهة التي تمنع الأستراليين في الخارج من التصويت، واستخدمت مثال الأشخاص الذين يسافرون في رحلة نائية.





كيفية التسجيل في التصويت وتحديث تفاصيل السجل الانتخابي الخاص بك





يجب أن تكون مدرجًا في قائمة التسجيل إذا كنت مواطنًا أستراليًا، أو مواطنًا بريطانيًا مؤهلاً، وعمرك 18 عامًا فما فوق. يمكنك التحقق من التفاصيل الخاصة بك على موقع AEC.





من المهم أن تكون تفاصيل عنوانك الحالي دقيقة وحديثة قبل الاستفتاء.





إن أبسط طريقة لتحديث التفاصيل الخاصة بك هي عبر موقع AEC الإلكتروني.





ستحتاج إلى وثائق هوية يمكن أن تتضمن رخصة القيادة، أو رقم جواز السفر الأسترالي، أو رقم بطاقة Medicare، أو رقم الجنسية الأسترالية، أو اطلب من شخص مسجل تأكيد هويتك.





يمكنك أيضًا ملء النماذج المادية المتوفرة عبر الإنترنت أو من أحد مكاتب AEC، وإعادتها إلى مكتب AEC.





ربما تكون لجنة الانتخابات الأسترالية قد قامت بتسجيلك أو تحديث بياناتك إذا حصلت على بياناتك من وكالة حكومية أخرى، وهو ما يسمح لها القانون بفعله.





ابق على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين إلى البرلمان لعام 2023 عبر شبكة SBS، بما في ذلك وجهات نظر الأمم الأولى من خلال NITV.





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