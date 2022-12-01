تنظيم داعش يعلن مقتل زعيمه وواشنطن ترحب

النقاط الرئيسية تنظيم داعش يؤكد في تسجيل صوتي الأربعاء مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي في معركة لم يحدّد مكانها ولا زمانها ويعلن تعيين خلف له

رفضت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار التعليق على ما اذا كانت القوات الأميركية لعبت دوراً في قتل القرشي

أعلن المتحدث باسم التنظيم تعيين الشيخ أبي الحسين الحسيني القرشي "خليفة للمسلمين" ليكون رابع زعيم لتنظيم الدولة الإسلامية

قال المتحدّث باسم تنظيم داعش أبو عمر المهاجر في تسجيل نشرته حسابات جهادية إنّ القرشي "قتل (...) وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم فقَتل منهم ما شاء الله أن يَقتل ثم قُتل كما يُقتل الرجال في سوح الوغى والنزال"، من دون أن يوضح بالضبط متى وأين وكيف قُتل.





إلا أن المتحدث باسم القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) جو يوتشينو أعلن لاحقاً أنّ الهاشمي القرشي قُتل في منتصف تشرين الأول/اكتوبر في عملية "للجيش السوري الحر" في محافظة درعا في جنوب سوريا.





و"الجيش السوري الحر" تسمية أطلقت خلال سنوات النزاع الأولى في سوريا على فصائل المعارضة المسلحة ضد النظام، ولا تزال تستخدمها واشنطن للإشارة لتلك الفصائل.



وتسيطر قوات النظام السوري منذ العام 2018 على كامل محافظة درعا التي لا تزال تنشط فيها فصائل معارضة عقدت مصالحات مع دمشق.





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام الرسمي السوري أفادا عن عملية أمنية في منتصف الشهر الماضي قام بها الجيش السوري بالتعاون مع مقاتلين محليين ضد مجموعة تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية في ريف درعا الجنوبي.





وليس واضحاً ما اذا كانت هذه هي العملية نفسها التي قُتل فيها زعيم التنظيم الجهادي، لكنّ مدير المرصد رامي عبد الرحمن رجّح أن تكون كذلك.





وقال بوتشينو إنّ مقتل الهاشمي يشكّل "ضربة جديدة" لتنظيم الدولة الإسلامية، لكنّه لفت إلى أنّ الجهاديين لا يزالون يشكلون خطراً على المنطقة.





ورفضت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار التعليق على ما اذا كانت القوات الأميركية لعبت دوراً في قتل القرشي.





وقالت للصحافيين "يسعدنا أن نرى التخلص من قادة داعش بشكل متعاقب"، مؤكّدة أنّ "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة مواجهة التهديد العالمي لتنظيم الدولة الإسلامية وهي على استعداد للعمل مع الشركاء الدوليين".





من جانبه قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "نرحّب بالإعلان عن أنّ زعيماً آخر للدولة الإسلامية لم يعد" على قيد الحياة.



وفي باريس قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنّ مقتل القرشي "يوجّه ضربة جديدة للتنظيم الإرهابي، لكنّه لن يؤدّي إلى الحدّ من التهديد المستمرّ الذي يشكّله (التنظيم) في العراق وسوريا، وكذلك في مناطق أخرى عديدة في العالم".



أبو الحسين الحسيني القرشي

أعلن المتحدث باسم التنظيم تعيين الشيخ أبي الحسين الحسيني القرشي "خليفة للمسلمين" ليكون رابع زعيم لتنظيم الدولة الإسلامية.





ولم يقدّم المتحدث أي تفاصيل حول الزعيم الجديد لكنّه وصفه بأنّه من "قدامى المجاهدين"، داعياً عناصر التنظيم المتطرف إلى مبايعته.





ومني تنظيم داعش، الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق ثم في سوريا. لكنّ عناصره المتوارين لا يزالون يشنّون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضدّ القوى الأمنية. كما يتبنى هجمات في دول أخرى حول العالم.





وكتب الباحث ومدير تحرير مجلة نيولاينز حسن حسن، وهو مؤلف كتاب عن تنظيم الدولة الإسلامية، في تغريدة أنّ الهاشمي قد يكون قتل "بالصدفة في غارة أو قتال من دون أن تكون الجهة التي قتلته تعلم من هو" سواء أكانت الولايات المتحدة أو القوات العراقية أو المقاتلين الأكراد. وأضاف "هذا أمر غير مسبوق لكنه محتمل".





وفي التاسع من أيلول/سبتمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن القوات التركية ألقت القبض على "قيادي كبير" في تنظيم داعش ملقب بـ"أبو زيد" واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي. وذكرت وسائل إعلام تركية في حينه إلى أدلة تشير الى أن الصميدعي قد يكون الهاشمي القرشي.





واعتبر حسن أنّ التنظيم قد يكون فضّل الاعلان عن مقتل زعيمه عوضاً عن الاعتراف باعتقاله، خصوصاً انه لم يعلن يوماً عن اسمه الحقيقي.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







