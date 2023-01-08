إعتقال صحفيين بسبب فيديو إنتشر بسرعة لرئيس جنوب السودان وهو يتبول على نفسه

النقاط الرئيسية تم القبض على ستة صحفيين من هيئة الإذاعة الحكومية في جنوب السودان.

يأتي ذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر رئيس البلاد بعلامة مبللة على ساق بنطاله.

ويجري التحقيق مع الصحفيين وسط دعوات "للإفراج عنهم دون قيد أو شرط".

دعت مجموعات حقوقية إعلامية سلطات جنوب السودان إلى إطلاق سراح ستة صحفيين محتجزين، بسبب مقطع فيديو ورد أنه يظهر الرئيس سلفا كير وهو يتبول على نفسه.





ذكرت لجنة حماية الصحفيين نقلاً عن تقارير إعلامية ومصادر أخرى مطلعة على القضية، أن العاملين في هيئة إذاعة جنوب السودان التي تديرها الدولة اعتقلوا يوم الثلاثاء من قبل عملاء من جهاز الأمن القومي.





وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة، إنهم يخضعون للتحقيق بشأن لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر كانون الأول ، وفقا للتقارير.



يُظهر مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب السيد كير ، 71 عامًا ، مرتديًا قبعة سوداء، علامته التجارية، وزيًا رماديًا، مع مادة مبللة تلطخ ساقه اليسرى.





ونقلت محطة راديو تمازج المستقلة عن مسؤول من SSBC قوله إن القناة لم تبث اللقطات.





وقال ممثل لجنة حماية الصحفيين في أفريقيا جنوب الصحراء ، موثوكي مومو ، إن الاعتقالات تتطابق مع "نمط لجوء أفراد الأمن إلى الاحتجاز التعسفي كلما رأى المسؤولون أن التغطية غير مواتية".





"ينبغي للسلطات إطلاق سراح هؤلاء الموظفين الستة دون قيد أو شرط والتأكد من قدرتهم على العمل دون مزيد من الترهيب أو التهديد بالاعتقال".





كما دعا اتحاد الصحفيين في جنوب السودان إلى "إنهاء سريع" للتحقيق مع الستة ، الذين قالت إنهم يشتبه في "علمهم بنشر" مقطع فيديو معين "للجمهور".



وقالت في بيان يوم الجمعة "إذا كانت هناك قضية ظاهرة الوجاهة تتعلق بسوء سلوك أو جريمة مهنية ، فدع السلطات تسرع في إجراء إداري أو قانوني لمعالجة القضية بطريقة عادلة وشفافة وبما يتماشى مع القانون".





أشرف كير على ولادة جنوب السودان كدولة مستقلة بعد انفصالها عن السودان في يوليو 2011.





لكن أصغر دولة في العالم انتقلت من أزمة إلى أخرى منذ ذلك الحين ، حيث عانت من صراع وحشي واضطراب سياسي وكوارث طبيعية وجوع.





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