"تقشعر لها الأبدان": شهود عيان يصفون ما شاهدوا من حادث تحطم مروحيتي غولد كوست

النقاط الرئيسية توافد المئات إلى موقع الاصطدام قرب ملاهي Sea World في غولد كوست لوضع أكاليل الزهور ورسائل التضامن مع عائلات الضحايا والمصابين.

وتم تأكيد هويات الزوجين البريطانيين اللذين قضيا في الحادث وهما ديان هيوز (57 عاماً) وزوجها رون البالغ من العمر 65 عامًا وكانا يقضيان عطلة قادمين المملكة المتحدة كما قُتل طيار المروحية أشلي جينكينسون في الحادث.

واصل أفراد المجتمع الأسترالي عموماً واللبناني تحديداً تقديم التعازي لضحايا حادث اصطدام مروحيتي غولد كوست ومن بينهم فانيسا جعجع تادرس والتي كانت في إجازة هناك مع زوجها سايمون وابنها نيكولاس الذي أصيب أيضاً في الحادثة.

"صلوا لكي يعود ابني لي" هكذا توجه سايمون تادرس بالحديث إلى أصدقائه إلى فيسبوك، طالباً منهم الصلاة لابنه نيكولاس (10 سنوات) والذي تعرض لإصابة بالغة تطلبت من الأطباء وضعه على أجهزة الإنعاش في مستشفى غولد كوست الجامعي بعد الحادث المروع الذي لقي فيه 4 أشخاص حتفهم من بينهم زوجة سايمون، فانيسا جعجع تادرس.





وقالت السلطات إن أربعة آخرين ما زالوا في المستشفى في حالة مستقرة.





وكانت الراحلة مصممة أزياء ومتعهدة حفلات وصممت الكثير من المناسبات في غرب سيدني. ورغم المصاب المؤلم، لم ينسَ زوجها سايمون تحديث صحفتها التجارية على فيسبوك مؤكداً لزبائنها أنهم سيستردون أموالهم اذا كانوا قد حجزوا لأحداث مستقبلية مع زوجته.





وتم إنشاء عدد من صفحات Go-Fund-Me من قبل أصدقاء العائلة، وصلت المبلغ الذي تم تجميعه على أحدها إلى 14 ألف دولار.





ومن بين المصابين في حالة حرجة، طفل آخر إلى جانب نيكولاس تادرس حيث ما زال الاثنان يتشبثان بالحياة في قسم العناية الفائقة.





وتوافد المئات إلى موقع الاصطدام قرب ملاهي Sea World في غولد كوست لوضع أكاليل الزهور ورسائل التضامن مع عائلات الضحايا والمصابين.



A collision between two helicopters on Gold Coast killed four people and injured 13 others. شهادات تقشعر لها الأبدان





كان روبرت كومر يقف على بعد أمتار قليلة عندما وقع الاصطدام: "لن أنسى هذا المشهد. كانت هناك مروحيتان في الهواء اصدمتا ببعضهما على بعد بضعة أمتار منا. كيف لم يصب أحد فينا بمكروه. هذه معجزة."





كان روبرت يخطط لركوب إحدى الرحلات التالية في نفس المروحية مع عائلته: "من الصعب تقبل الأمر. كنا آخر من رأوا العائلات المنكوبة. أعبر عن تضامني مع أولئك الذين نجوا ومن عليهم التعايش مع هذه المأساة."



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وتم تأكيد هويات الزوجين البريطانيين اللذين قضيا في الحادث وهما ديان هيوز (57 عاماً) وزوجها رون البالغ من العمر 65 عامًا وكانا يقضيان عطلة قادمين المملكة المتحدة كما قُتل طيار المروحية أشلي جينكينسون في الحادث.





ويني دي سيلفا على إحدى المروحيات مع ابنها البالغ من العمر تسع سنوات. شاهد زوجها سيمون دي سيلفا الكارثة تتكشف من الأرض: "ركضت من Sea World إلى موقف السيارات إلى مكان الاصطدام. كانت خدمات الطوارئ هناك. تمنيت وصليت وأنا أشاهد المصابين على نقالات بأن يكونوا على قيد الحياة."





مرت ساعتان من الانتظار قبل أن يحصل على الجواب الذي كان يصلي من أجله: "أخيرًا قدم لي أحد رجال الشرطة معلومات تفيد بأن ويني وليون على قيد الحياة ولكن الحادث كان خطيراً للغاية."





تقبع ويني وليون على أسرة الشفاء وهي في حالة مستقرة بينما ابنها لا يزال في حالة حرجة.





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