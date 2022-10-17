لبنان يخسر أمام نيوزيلندا في بطولة العالم للرجبي ومصير مجهول للنجم الأسترالي الزغرتاوي الأصل آدم الدويهي

قال مايكل شيكا مدرب منتخب لبنان للرجبي إن فريقه سينتظر قرار مسؤولي كأس العالم عن طرد آدم الدويهي بعد خسارته أمام نيوزيلندا قبل أن يتخذ قراره بشأن الخطوات المقبلة للمنتخب.

NRL ROOSTERS TIGERS

Adam Doueihi of the Tigers makes a break during the NRL Round 23 match between the Sydney Roosters and the Wests Tigers at the Sydney Cricket Ground in Sydney, Saturday, August 20, 2022. (AAP Image/Brett Hemmings) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: AAP / BRETT HEMMINGS/AAPIMAGE

حققت نيوزيلندا فوزاً ثميناً على لبنان بنتيجة 34-12 يوم الأحد في وارينجتون بدعم من مدافعها جوي مانو.

لكن التركيز يبقى على طرد الدويهي في الشوط الثاني مما قد يؤدي لاستبعاده من المباريات القادمة في كأس العالم.
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ويواجه فريق الأرز منتخب إيرلندا في المباراة التالية المؤهلة لربع النهائي.

وكان المنتخب اللبناني يصارع للفوز عندما أوقف الحكم اللعب في الدقيقة 60 وأمر الدويهي بالخروج من الملعب في استاد هاليويل جونز.
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نشر في: 17/10/2022 2:07pm, آخر تحديث: 17/10/2022 2:11pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP