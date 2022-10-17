لبنان يخسر أمام نيوزيلندا في بطولة العالم للرجبي ومصير مجهول للنجم الأسترالي الزغرتاوي الأصل آدم الدويهي

حققت نيوزيلندا فوزاً ثميناً على لبنان بنتيجة 34-12 يوم الأحد في وارينجتون بدعم من مدافعها جوي مانو.





لكن التركيز يبقى على طرد الدويهي في الشوط الثاني مما قد يؤدي لاستبعاده من المباريات القادمة في كأس العالم.



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ويواجه فريق الأرز منتخب إيرلندا في المباراة التالية المؤهلة لربع النهائي.





وكان المنتخب اللبناني يصارع للفوز عندما أوقف الحكم اللعب في الدقيقة 60 وأمر الدويهي بالخروج من الملعب في استاد هاليويل جونز.



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