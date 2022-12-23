مراجعة نقدية قاسية لحزب الأحرار بعد هزيمته المدوية في الانتخابات الفدرالية: هؤلاء تخلوا عنا!

النقاط الرئيسية وجدت مراجعة نقدية قام بها حزب الأحرار أن النساء قد تخلين عن الحزب بأعداد كبيرة في الانتخابات الفدرالية

دعت إحدى التوصيات الرئيسية لوضع هدف 50% من النساء في غضون 10 سنوات واتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان بأسرع وقت ممكن

كذلك تخلّى الناخبون من أصل صيني عن حزب الأحرار بسبب تصورات "غير صحيحة" بأن سياساته ضد بكين تستهدف المجتمع الصيني في أستراليا

وجدت المراجعة النقدية لحزب الأحرار أن النساء قد تخلين عن الحزب بأعداد كبيرة في الانتخابات، حيث ذكرت المذكرات بأن الحزب فشل في تمثيل قيم وأولويات المرأة في أستراليا المعاصرة بالشكل الكافي.





ودعت إحدى التوصيات الرئيسية لوضع هدف 50% من النساء في غضون 10 سنوات واتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان بأسرع وقت ممكن.





وقال فليتشر إن العديد من النساء في جميع أنحاء البلاد اللواتي كن تقليديا من ناخبي حزب الأحرار، "اخترن التصويت بطريقة أخرى".





وقال لراديو ABC، "النساء الأستراليات يخبرننا أنهن يرغبن في رؤية تركيز أكبر من حزب الأحرار على احتياجاتهن واهتماماتهن".





"من الواضح أن جزءاً من ذلك هو أننا بحاجة للمزيد من المرشحات والمزيد من البرلمانيات".



وعندما سئل عما إذا كان يدعم نظام الكوتا النسائية، لم يعبر فليتشر عن دعمه للفكرة.





وقال: "الأدوات الخاصة التي نستخدمها هي مسألة تخص حزب الأحرار، لكن ما أعتقده بشدة هو أننا بحاجة إلى المزيد من المرشحات".





"إذا أردنا استعادة الدعم الذي نحتاجه، من المهم جداً أن يكون لدينا المزيد من المرشحات، والمزيد من البرلمانيات ... وهذا أمر بديهي تماماً".





وقال فليتشر إن الحزب بحاجة أيضاً لأن يعكس بشكل مناسب التكوين الثقافي المتنوع للمجتمع الأسترالي داخل صفوفه.





كذلك تخلّى الناخبون من أصل صيني عن حزب الأحرار بسبب تصورات "غير صحيحة" بأن سياساته ضد بكين تستهدف المجتمع الصيني في أستراليا، وفقاً لمراجعة الحزب.



وأشار التقرير الذي أعده الأحرار وصدر أمس الخميس بأن رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون كان يُنظر إليه على أنه "بعيد" عن هموم النساء، حيث فشل الحزب في تقدير عمق الغضب الذي يشعر به المجتمع.





ووجدت المراجعة أن موريسون كان العامل الرئيسي فيما وصفته بـ "أخطر خسارة للحزب في تاريخه".





لكنها برأت الحكومة السابقة جزئياً، بحجة أنها كانت تحكم في زمن يشبه أيام الحرب خلال جائحة كوفيد-19، ووضعت المصلحة الوطنية أولاً وتحملت "تكلفة سياسية كبيرة".





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