خرج لنجدة شرطية ودفع الثمن بحياته: منح المدني القتيل في مجزرة كوينزلاند وسام الشجاعة

النقاط الرئيسية قررت شرطة كوينزلاند منح رجل بريء قُتل خلال مواجهة مسلحة في مزرعة ريفية وسام الشجاعة

تودع العائلة والأصدقاء آلان دير في جنازة تقام في إبسويتش اليوم الجمعة بعد أن أكدت مفوضة الشرطة كاتارينا كارول يوم الخميس أنها ستمنحه هذا التكريم بعد وفاته

تم إطلاق النار على دير إلى جانب الشرطيين ماثيو أرنولد وريتشيل ماكرو عندما ذهب لتفقد حريق يُعتقد أنه قد تم إشعاله في محاولة لدفع زميلتهم كيلي برو للخروج من مخبئها

تودع العائلة والأصدقاء آلان دير في جنازة تقام في إبسويتش اليوم الجمعة بعد أن أكدت مفوضة الشرطة كاتارينا كارول يوم الخميس أنها ستمنحه هذا التكريم بعد وفاته.





لم يكن الرجل البالغ من العمر 58 عاماً يتوقع أن تكون المزرعة الريفية المجاورة لمنزله في غرب كوينزلاند موقعاً لحصار سيموت فيه ستة أشخاص، لكنه كان متأكداً من شيء واحد: أن شخصاً ما قد يحتاج إلى المساعدة.





وتم إطلاق النار على دير إلى جانب الشرطيين ماثيو أرنولد وريتشيل ماكرو عندما ذهب لتفقد حريق يُعتقد أنه قد تم إشعاله في محاولة لدفع زميلتهم كيلي برو للخروج من مخبئها.





وجاء في بيان صادر عن شرطة كوينزلاند أن الجائزة "تعكس التقدير الكبير لتصرفات السيد دير في اليوم المشؤوم وكاعتراف علني بتضحيته".



وتم استشارة عائلته حيث سيقام حفل تكريم يقدم فيه للراحل وسام الشجاعة في 18 كانون الثاني/يناير.





وكانت صفحة تم إنشاؤها على الإنترنت تحت اسم GoFundMe لجمع التبرعات لإقامة مراسم وادع للقتيل قد جمعت أكثر من 92,000 دولار.





وكان دير زوجاً وأباً محبوباً للغاية، وابناً وصهراً وشقيقاً محباً، كما جاء في إشعار جنازته.





وتشمل مراسم الجنازة موكباً من إبسويتش وصولاً إلى حدائق الذكرى المئوية.





في غضون ذلك، أصدرت شرطة كوينزلاند المزيد من التفاصيل مع استمرارها في التحقيق في تاريخ القتلة المسؤولين عن المجزرة.





وقُتل ناثانيال ترين وشقيقه غاريث وزوجة أخيه ستيسي في معركة بالأسلحة النارية مع الشرطة في 12 كانون الأول/ديسمبر في ويامبيلا.





وقالت تريسي لينفورد نائبة مفوض الشرطة يوم الخميس "كنا نعرف القليل جداً عنهم ولم يكن هناك شيء من شأنه أن يثير الريبة بالنسبة لعناصرنا الذين حضروا ذلك اليوم".



وتم إصدار مخالفة بحق ناثانيال بعد محاولته التسلل عبر حدود كوينزلاند أثناء جائحة كوفيد-19 في كانون الأول/ديسمبر 2021، تاركاً خلفه سلاحين ناريين مسجلين.





أما بالنسبة لشقيقه غاريث فالسجل الوحيد الخاص به لدى شرطة كوينزلاند هو جريمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني في عام 1998.





ولم يكن لدى ستايسي ترين تاريخ إجرامي.





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