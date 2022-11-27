الأحرار يتعهدون بـ "إعادة ترتيب كاملة للصفوف" بعد هزيمتهم في انتخابات ولاية فيكتوريا

النقاط الرئيسية: قال دان تيهان المتحدث باسم شؤون الهجرة في المعارضة إن النتائج بالنسبة للأحرار مخيبة للآمال

حزب العمال في طريقه للفوز بما لا يقل عن 49 مقعداً في مجلس النواب المكون من 88 مقعداً

قال وزير الهجرة أندرو غايلز إن الفوز الانتخابي الثالث على التوالي لرئيس الوزراء دانيال أندروز إنجازاً غير عادي

تعهد أعضاء البرلمان من حزب الأحرار بأن الحزب سوف يتعلم الدروس من الهزيمة في انتخابات الولاية في فيكتوريا.





وفاز رئيس الوزراء دانيال أندروز بفترة ولاية ثالثة بعد انتخابات يوم السبت، وفاز حزب العمال بما لا يقل عن 49 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 88 مقعداً.





وقال دان تيهان المتحدث باسم شؤون الهجرة من المعارضة إن النتائج بالنسبة للأحرار مخيبة للآمال.



"ما يتعين علينا القيام به هو التأكد من أننا نتعلم دروس من هذه الهزيمة".



يجب أن نكون قادرين على توسيع الخريطة الانتخابية، وعلينا الفوز بمقاعد في جميع أنحاء فيكتوريا، وعلينا التأكد من أننا نركز على ما يتعين علينا القيام به للفوز بالانتخابات

بينما تمكن الأحرارمن الفوز ببعض المقاعد، لم يتمكنوا من تحقيق ما يكفي لتشكيل حكومة.



"نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب الصفوف"

وقال تيهان إنه من المهم أن ينتبه الحزب للرسالة التي بعث بها الناخبون يوم السبت.





"نحتاج إلى إعادة ضبط كاملة لما نقوم به، لأننا إذا واصلنا فعل الشيء نفسه مراراً وتكراراً، في غضون أربع سنوات، فسنكون في نفس الموقف تماماً."





قال وزير الهجرة أندرو غايلز إن الفوز الانتخابي الثالث على التوالي لرئيس الوزراء دانيال أندروز كان إنجازاً غير عادي.





وصرح لراديو ايه بى سى يوم الاحد "نتيجة هذه الانتخابات هى إثبات لنهج دانيال اندروز فى الحكومة وصفاته الشخصية غير العادية".





"يجب أن يُنظر إلى الانتخابات على أنها تنصل من العلامة التجارية لحزب الأحرار في فيكتوريا التي أصبحت قبيحة وساخرة، ولها آثار واضحة على نطاق أوسع".



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لقد عانى حزب العمال من تقلبات ضده في الضواحي الغربية لملبورن، لكن الحزب تمكن من الحصول على مقاعد إضافية.





وقال غايلز إن هناك دروساً من الانتخابات في فيكتوريا لنظرائها الأحرار.





"علينا أن نحكم لجميع الأستراليين دون تمييز، وهذا بالضبط ما تصرف به رئيس الوزراء منذ اليوم الأول".





ومع ذلك، قال زعيم حزب الوطنيين ديفيد ليتلبراود إن الفرع في فيكتوريا للحزب خالف الاتجاه الذي ساد التحالف في الانتخابات.





وحصل حزب الائتلاف الأصغر على مقاعد من المستقلين وحزب العمل.



"وتعود النتيجة أيضاً إلى حقيقة أن المرشحين لدينا منخرطون بشكل كبير في مجتمعاتهم المحلية وعملوا بجد بشكل لا يصدق، مع الحملات الشعبية".





وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشورث إن فوز حزب العمال في الانتخابات كان بمثابة ختم الموافقة على الخطط الإيجابية.





وقالت لشبكة سكاي نيوز: "بالتأكيد، أعتقد أن التداعيات الفيدرالية هي أن هناك شراكة جيدة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة دان أندروز العمالية".





وقالت المتحدثة باسم تمويل المعارضة، جين هيوم، إن هناك بعض الوجوه الشابة للحزب في المرشحين الذين حصلوا على مقاعد.





وقالت إن الحزب بحاجة إلى التركيز على اختيار المزيد من المرشحات.





وقالت لراديو ABC: "من المهم حقاً أن يكون لدينا المزيد من النساء في صفوفنا لأننا نريد أن نعكس بشكل أفضل المجتمعات التي نمثلها".





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