"رجال يركبون كلابا عملاقة": كيف وصلت الخيول إلى أستراليا؟

كيف احتل كأس ملبورن هذه المكانة الفريدة في أستراليا؟

تاريخيا، لم تعرف أستراليا ونيوزيلاندا الخيول، ولكن المستعمرون الأوروبيون أحضروا معهم خيول بمجرد وصولهم تقريبا إلى القارة الجديدة عام 1788.





وكان الحاكم الأول ومؤسس نيو ساوث ويلز آرثر فيليب هو أول من أحضر معه فحل وثلاث إناث وثلاثة أمهار.





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الأحصنة لم تكن معروفة لسكان الأراضي الجديدة على الإطلاق حتى أن أحد الشهادات القديمة لرجل من الماوري -سكان نيوزيلاندا الأصليين- وصفت المستعمرين أنهم "رجال يركبون كلابا عملاقة".



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ومع توافد البريطانيين المدانين إلى نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، سرعان ما بدأ تنظيم سباقات الخيل التي كانت شائعة في بلادهم.





في ولاية فيكتوريا بدأت عملية تنظيمية للسباقات، حيث شرع مجموعة من مالكي الأحصنة الممتازة في عقد سباقات ومراهنات بشكل غير نظامي، هذا التجمع تطور ليصبح The Victoria Turf Club عام 1852.





اندمج لاحقا النادي مع The Victoria jockeys club ليؤسسا معا نادي سباقات فيكتوريا والذي نظم كأس ملبورن بشكل متواصل منذ عام 1864 وحتى 2001.



التأسيس

يُرجع المؤرخون فكرة إقامة كأس ملبورن ومنحه هذا الاسم إلى فريدريك ستانديش إبن أحد النبلاء الإنجليز، والذي كان معروفا بولعه بالمقامرة وسباق الخيل، الأمر الذي كلفه جزءا كبيرا من ثروته. باع ستانديش ما تبقى من ممتلكاته وذهب إلى المستعمرات الأسترالية وانضم إلى نادي سباقات الخيل، وهناك لعب دورا رئيسيا في تطوير السباقات في ولاية فيكتوريا.





شغل ستانديش أيضا منصب مفوض الشرطة في فيكتوريا حتى عام 1880، قبل أن يستقيل ليتفرغ لرئاسة نادي سباقات فيكتوريا حتى وفاته عام 1883.



الحصان آرشر

البداية الرسمية للكأس كانت عام 1861، وشكلت الأحداث الدرامية للنسخة الأولى انطلاقة قوية لما سيصبح بعد ذلك "السباق الذي يوقف الأمة".





أمام أربعة آلاف متفرج بدأت أسطورة الحصان آرشر. وقتها كان الحصان الأوفر حظا للفوز في السباق أسمه مورمون، وآرشر كان حصانا غريبا قادما من سيدني وتعرض لإصابات قبل الكأس بأيام، وبالتالي لم يجذب الكثير من الرهانات.



لوحة تظهر الحصان آرشر Credit: Rachng victorua



أسفر السباق الأول عن فوز آرشر على مورمون بستة أطوال كاملة، ومن هنا بدأت الأسطورة.



سرت شائعة وقتها أن آرشر سار 800 كيلومترا من سيدني إلى مضمار السباق وفاز، وتم تثبيت الأسطورة بعودة آرشر في العام التالي والفوز مرة أخرى على مورمون.





وفي العام الثالث تم استبعاد آرشر لأسباب تقنية، لكن اسمه المرتبط بالكأس تم تخليده في الذاكرة الأسترالية. وتم انتاج فيلم يحكي قصة الحصان بعنوان "مغامرات آرشر أو Archer’s Adventures" شاركت في بطولته نيكول كيدمان.



مضمار سباق فليمنجتون

يرتبط كأس ملبورن بمضمار سباق فليمنجتون، حيث أقيمت عليه جميع نسخ السباق. هذا المضمار يسع 120 ألف متفرج وهو الأشهر بلا منازع في أستراليا.





منذ بداية السباق بدأت حكومة فيكتوريا اجراءات لضمان اقبال الناس، فبعد أربع سنوات فقط من أول سباق مُنح يوم السباق نصف عطلة.





وفي عام 1875 تم تثبيت موعد السباق في أول ثلاثاء من نوفمبر تشرين الثاني وأصبح الحدث لا يقتصر على السباق، ولكن تحول إلى مهرجان على مدار أربعة أيام، وهو ما تطور ليصبح الكرنفال الشعبي الذي يصاحب السباق إلى اليوم.



وفي عام 1877 أصبح يوم السباق عطلة بالكامل، ما رفع من معدلات الحضور بشكل ملحوظ.







الرهانات ايضا تلقت دفعة كبيرة بسبب حمى الذهب التي استمرت في فيكتوريا حتى الثمانينيات من القرن قبل الماضي.





ووصل الإقبال الجماهيري إلى درجة أن ما يقرب من ثلث سكان الولاية كانوا يحضرون السباق في نهاية الثمانينيات من القرن التاسع عشر، حيث كان مجموع سكان ولاية فيكتوريا أقل من ثلاثمائة ألف شخص، وكان 100 ألف منهم يحضرون السباق في مضمار فليمنجتون.



موضة السباق

السباق استمر كأحد تقاليد الولاية على مدى أكثر من 150 عاما وانتقلت حمى الكأس إلى كل أستراليا.





ساعد في ذلك أيضا التقاليد المستقاة من التقاليد البريطانية لحضور سباقات الخيل، سواء على مستوى الزي أو الطعام والشراب وبالطبع المراهنات.





وحتى اليوم تلبس السيدات قبعات وفساتين تقليدية مع قفازات، والرجال، وإن كان أقل شيوعا، بدلات كاملة مع قبعات عالية تقليدية وعصي.



Credit: VRC

الكأس القبيحة

أول جوائز الكأس كانت ساعة ذهبية ومبلغ كبير من المال، وقتها كانت حمى الذهب تجتاح ولاية فيكتوريا.





ولمدة أربع سنوات استمر السباق بلا كأس، حتى حل عام 1865 عندما مُنح أول كأس للسيد مارشال صاحب الحصان الفائز توري بوي. السيد مارشال رأى وقتها أن الكأس قبيحة للغاية وقام ببيعها مباشرة إلى نادي فليمنجتون للصيد الذي قام بتعديلها وتحسين شكلها.



لذا فإن أول كأس باقية على حالتها الأصلية كانت عام 1866 والذي حصل عليها حصان The Barb ليحجز مكانه ضمن الأحصنة الأسترالية العظيمة. ولم يستقر شكل الكأس على تصميمها الحالي بالآذان الثلاثة الشهيرة إلا بعد 58 عاما كاملة على بداية السباق أي عام 1919.



Melbourne Cup Trophy 2018 Source: Getty / Getty Images AsiaPac

المشاركات العربية

لم يُسمح للأحصنة الأجنبية بالمشاركة إلا عام 1910 ومنذ ذلك الحين فاز عدد منهم بالكأس الغالية. وفي عام 1986 فاز بالسباق حصان الطلق المملوك للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير مالية الأمارات منذ تأسيسها والمعروف عنه ولعه بالخيل وامتلاكه لأجود أنواع الخيول والمزارع.





وعاد الشيخ حمدان بن راشد ليفوز بالكأس عام 1994 من خلال حصانه Jeune.



من المشاركين بشكل مستمر أيضا أخوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي والذي سعى على مدار 30 عام الفوز بالكأس الرفيعة.





وأخيرا حالفه الحظ عام 2018 اذ فاز حصانه "كروس كاونتر"، الذي يبلغ من العمر 3 أعوام، مع فارسه، كيرين مكافوي بلقب "كأس ملبورن" الذي تبلغ قيمة جائزته المالية حوالي 4 مليون دولار.



الانتقادات

بعيدا عن الأجواء الساحرة للسباق، يلقى السباق هذا العام العديد من الانتقادات خاصة بعد أن كشف تقرير عن أكثر من واقعة لسوء معاملة الحيوانات وممارسة القسوة في المسالخ التي يُرسل إليها أحصنة السباق المتقاعدين.





وطبقا للبيانات الرسمية لـمؤسسة سباقات الخيل Racing Australia فإن نحو 34 حصانًا من أحصنة السباق ينتهي بهم المطاف في المسالخ كل سنة، أي ما يعادل أقل من واحد في المئة من الخيول المتقاعدة.





ولكن كشفت شبكة ABC في تقارير سابقة أن العدد الفعلي للأحصنة التي يتم ذبحها أكبر بكثير، على الرغم من وجود قوانين تلزم بتسجيل الخيول وتتبعها منذ ولادتها وحتى تقاعدها.



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