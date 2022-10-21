ارتفاع منسوب الأنهار يهدد شمال نيو ساوث ويلز بالغرق وبلدات فيكتوريا الواقعة على نهر موراي تواجه خطر الفيضانات

النقاط الرئيسية: يتوقع سكان غرب سيدني أن تبدأ فيضانات طفيفة على أنهار هوكسبيري - نيبيان المرتفعة يوم الجمعة

من المتوقع أن تشهد مدن ولاية فيكتوريا الواقعة على طول نهر موراي أسوأ فيضانات متوقعة في الأيام المقبلة

قد تتسبب العواصف الرعدية المتفرقة في هطول ما يصل إلى 30 ملم من الأمطار على المناطق الغارقة بالفعل في شمال فيكتوريا

اجتاحت العواصف الرعدية شمال نيو ساوث ويلز مما زاد من خطر الفيضانات في منطقة أخرى من الولاية.





سقط أكثر من 100 ملم من الأمطار في غضون ست ساعات يوم الجمعة في موري حيث من المحتمل حدوث فيضانات معتدلة بحلول مساء السبت.





من ناحية أخرى يتوقع سكان غرب سيدني أن تبدأ فيضانات طفيفة على أنهار هوكسبيري - نيبيان المرتفعة يوم الجمعة.





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تم التنبيه على العديد من الضواحي بما في ذلك وندسور وبنريث وشمال ريتشموند بمراقبة الظروف.





هذا وقد عانت منطقة هوكسبيري - نيبيان بالفعل من فيضانين كبيرين هذا العام.



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ويتفاقم التهديد بسبب هطول أمطار واسعة النطاق وسقوط معتدل معظمها حول المنحدرات والسلاسل الجبلية يوم الجمعة.





قال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المحتمل حدوث عواصف رعدية شديدة على المنحدرات الغربية وأجزاء من شمال شرق الولاية.





وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية جوناثان هاو: "الضغط المنخفض فوق جنوب نيو ساوث ويلز سيؤدي إلى مزيد من الأمطار والعواصف في منتصف الأسبوع المقبل".





وعلى صعيد آخر من المتوقع أن تشهد بلدات ولاية فيكتوريا الواقعة على طول نهر موراي أسوأ فيضانات متوقعة في الأيام المقبلة.





يمكن أن ترتفع المياه إلى 94.8 مترًا فوق مستوى سطح البحر خلال الـ 48 ساعة القادمة حتى يوم الأحد على غرار المستويات التي شهدتها فيضانات 1993 ويمكن أن ترتفع إلى 95 مترًا بحلول يوم الثلاثاء.



قال تيم ويبوش من خدمة الطوارئ الحكومية لقناة ABC TV يوم الجمعة إن البلدات الواقعة على طول النهر ستشهد فترة راحة مما يوفر فرصة جديدة للناس للإخلاء.





ومع ذلك فقد فات الأوان لمغادرة مدينتي Barmah وLower Moira.





هذا وقد تتسبب العواصف الرعدية المتفرقة في هطول ما يصل إلى 30 ملم من الأمطار على المناطق الغارقة بالفعل في شمال فيكتوريا يوم الجمعة.





قد تواجه البلدات التي غمرتها الفيضانات أسفل بحيرة إيبالوك مثل روتشستر تهديدًا جديدًا إذا حدثت عواصف رعدية متوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.





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