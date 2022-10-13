الكنغر روبي: تعرفوا على السفير الجديد للسياحة الأسترالية حول العالم

النقاط الرئيسية روبي الكنغر أو Ruby the Roo التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، هي أحدث سفير للسياحة الأسترالية

بصفتها وجه السياحة الأسترالية، ستصبح روبي رمز هوية أستراليا في جميع أنحاء العالم

أعداد السياح الدوليين حتى شهر حزيران/يونيو كانت 13 في المائة فقط من مستويات ما قبل كوفيد حيث زار البلاد ما يزيد قليلاً عن مليون سائح دولي

العالم على موعد مع أحدث سفير للسياحة في أستراليا - وهو كنغر اسمه روبي.





روبي الكنغر أو Ruby the Roo التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، هي أحدث سفير للسياحة الأسترالية وقد قامت بإطلاقها هيئة السياحة الأسترالية.





بصفتها وجه السياحة الجديد لأستراليا، ستصبح روبي رمز هوية أستراليا في جميع أنحاء العالم، تماماً كما فعل آخرون من قبلها.



Advertisement

اقرأ أيضاً تعرفوا على المدينة الأسترالية التي بها جامعتان من أفضل 50 جامعة في العالم

يأتي ذلك فيما تنفق شركات الإعلان الملايين في محاولة لجذب المسافرين الدوليين إلى أستراليا.





وعلى مر السنين، حققت بعض الإعلانات التلفزيونية لهيئة السياحة الأسترالية نجاحات كبيرة منها الحملة التي كان نجمها الممثل الشهير بول هوغان بطل فيلم كروكودايل داندي.





Paul Hogan, who's best known for his role 'Mick Dundee' in the Crocodile Dundee movies may have had one of the best known lines in an Australian television advertisement. Source: AAP / Mary Evans

إعادة إحياء السياحة

وتأمل أستراليا من خلال هذه الحملة الجديدة أن تعيد إنعاش قطاعها السياحي الذي يعاني أزمات كثيرة.





وتشير أرقام لجنة التجارة والاستثمار الأسترالية، أن أعداد السياح الدوليين حتى شهر حزيران/يونيو كانت 13 في المائة فقط من مستويات ما قبل كوفيد، حيث زار البلاد ما يزيد قليلاً عن مليون سائح دولي.



وقالت مديرة هيئة السياحة الأسترالية، فيليبا هاريسون، إن هناك "طلباً مكبوتاً لقضاء عطلة في أستراليا".







وأضافت، "نحن نعلم أن أستراليا تحتل باستمرار مرتبة عالية في قائمة اعتبارات الناس، لكننا بحاجة لجعل المسافرين يتخذون الخطوة التالية المهمة ويحجزون عطلتهم إلى أستراليا".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



