زعيم حزب الأحرار يقود حملة لعدم إعطاء صوت للسكان الأصليين في البرلمان والسبب؟

النقاط الرئيسية: يتم تشجيع النواب الفيدراليين الأحرارعلى دعم حملة الرفض لإعطاء صوت للسكان الأصليين في البرلمان

استقالة وزير شؤون السكان الأصليين كين وايت من حزب الأحرار بسبب هذه القضية

تتعارض التصريحات الجديدة التي أدلى بها بيتر داتون مع دعمه المعلن سابقاً للاعتراف الدستوري للسكان الأصليين

يقول بيتر داتون زعيم حزب الأحرار إن الصوت المقترح للبرلمان سيكون "ذراعاً جديداً للحكومة" مما يتطلب آلاف الموظفين العموميين الجدد وسيكلف المليارات، دون تحسين النتائج بالنسبة للسكان الأصليين الأستراليين.



وقدم السيد بيتر نموذجاً بديلاً لخلق أصوات محلية وإقليمية من خلال التشريع، قائلاً إن ذلك من شأنه أن يدافع بشكل أكثر فعالية عن مجتمعات السكان الأصليين.





وقال إن حزب الأحرار سيعارض أي محاولة لإنشاء هيئة، سواء في الدستور أو من خلال التشريع يكون لديها القدرة على تقديم المشورة بشأن سياسة الحكومة الفيدرالية.





وقال داتون لصحيفة The Weekend Australian: "سيحد نموذج حزب الأحرار من الهيئات المحلية والإقليمية في قضايا محددة لتحسين الحياة والنتائج محلياً".





وعلى الرغم من قوله في وقت سابق من هذا الأسبوع إن موقف الحزب هو "نعم للاعتراف الدستوري للسكان الأصليين"، فقد قال للصحيفة إن النموذج المقدم سيكون خارج الدستور وسيكون أفضل من إعطاء هيئة وطنية حرية التصرف في أي قضية تمس السكان الأصليين أو سكان جزر المضيق توريس.





وقال داتون إن صوت الحكومة المقترح سيتطلب آلاف الموظفين العموميين ومليارات الدولارات لإدارة ذراع جديد للحكومة لتسهيل المشاورات.





وفي غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء السابق توني أبوت رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى وقف عملية الاستفتاء وعقد مؤتمر دستوري.



وقال لصحيفة The Weekend Australian إن الصوت كان "حصان طروادة" و "استيلاء على السلطة" ومن شأنه أن يخلق كيانات سياسية خاصة على أساس النسب.





وقال: "هذا الافتراض بأن السكان الأصليين" مختلفون "ويحتاجون إلى معاملة مختلفة، هو عقلية الانفصالية، وهو لب المشكلة".





وتقول البروفيسورة ميجان ديفيس، الرئيسة المشاركة لبيان أولورو وعضوة مجموعة الخبراء الدستوريين للاستفتاء الصوتي، إن نماذج الحد الأدنى للاعتراف الدستوري للسكان الأصليين مثل البيانات التمهيدية تم رفضها خلال حوارات أولورو.





وقالت في تغريدة على تويتر "إنه أمر يثير اعتقادي أنه بعد 12 عاما، ما زال حزب الأحرار لا يفهم أن" الاعتراف هو ليس اعتراف رمزي فقط. "هل لأنهم لم يقرأوا التقارير؟ الهدف كله من مجلس الاستفتاء كان رفض الاعتراف، مذهل."



وأشاد السيد ألبانيزي يوم الجمعة بالوزير الأسترالي السابق من السكان الأصليين كين ويات لاتخاذه موقفاً مبدئياً في استقالته من حزب الأحرار بسبب موقف الحزب الأخير.





وذكرت صحيفة الغارديان يوم الجمعة أن ثلاثة من حزب الأحرار المعتدلين البارزين وهم سيمون برمنغهام وبول فليتشر وماريس باين، تحدثوا في اجتماع لمجلس الوزراء في الظل يوم الأربعاء ضد خطة الحزب لمعارضة الصوت.



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وبحسب ما ورد جادل الثلاثي لصالح حرية التعبير لجميع النواب ولكن تم التصويت ضدهم وسيظلون ملزمين بموقف الحزب كأعضاء في حكومة الائتلاف.





ورفض السناتور برمنغهام الإفصاح يوم الجمعة عما إذا كان سيشن حملة نشطة ضد الصوت.





وقال إن نهجه سيكون "نهج احترام الشعب الأسترالي أثناء اتخاذ قراره".





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