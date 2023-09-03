زعيم المعارضة يعلن عن دعمه للاعتراف الدستوري بالشعوب الأولى إذا فشل استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان

النقاط الرئيسية: أعلن زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون أنه في حال فشل الاستفتاء الخاص بإعطاء صوت للسكان الأصلين في البرلمان، فإن المعارضة ستترك الباب مفتوحا لفرص أخرى أهمها الاعتراف الدستوري للشعوب الأولى

يأتي هذا الإعلان بعد الجدل الذي أثير بعد تحديد موعد الاستفتاء الذي أعلنه رئيس الوزراء الأسبوع الماضي.

طلب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من الاستراليين التصويت بـ "نعم" بعد إعلانه لموعد الاستفتاء في 14 تشرين الأول/أكتوبر

أعلن زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون أنه في حال فشل الاستفتاء الخاص بإعطاء صوت للسكان الأصلين في البرلمان، فإن المعارضة ستترك الباب مفتوحا لفرص أخرى أهمها الاعتراف الدستوري للشعوب الأولى.





وقال داتون في تصريحاته: "نعم، هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، بينما استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان أمر مثير للانقسام ولن يقدم نتائج عملية".





يأتي هذا الإعلان بعد الجدل الذي أثير بعد تحديد موعد الاستفتاء الذي أعلنه رئيس الوزراء الأسبوع الماضي.





وفي رده على حملات التخويف بشأن الصوت، دافع أنتوتي ألبانيزي يوم السبت وأكد على أهمية دعم الاستفتاء.





وطلب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من الاستراليين التصويت بـ "نعم" بعد إعلانه لموعد الاستفتاء في 14 تشرين الأول/أكتوبر، حيث قال: "التصويت ليس لشخص وإنما لفكرة حان وقتها"، مشدداً على أن التصويت بـ "لا" لن يؤدي لأي نتيجة.



سيُطلب من الأستراليين التصويت بنعم أو لا للإجابة على السؤال:





"هل تؤيد تغيير الدستور للاعتراف بالشعوب الأولى في أستراليا من خلال إنشاء صوت للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؟"





وكانت التصويت بـ "لا" هو الغالب في استطلاعات رأي سابقة في جنوب أستراليا، التي تعتبر ولاية حاسمة، لكن استطلاعاً جديداً شمل 605 أشخاص يشير إلى أن 43% من سكان جنوب أستراليا يدعمون صوت السكان الأصليين في البرلمان مقابل 39% من المعارضين.



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وتضم حملة الترويج للتصويت بـ "نعم" مجموعة واسعة من قادة المجتمع، بما في ذلك تيم كوستيلو، وهو الرئيس السابق للاتحاد المعمداني الأسترالي الذي وجه رسالة مفتوحة إلى الزعماء الدينيين في أستراليا، يحث فيها على مناقشة القضايا المتعلقة باستفتاء "الصوت".





واستوحى كوستيلو إلهامه من "رسالة من سجن برمنغهام" الشهيرة لمارتن لوثر كينغ الذي دعا فيه إلى المساواة العرقية في أمريكا، ويقول كوستيلو "إننا اليوم نشهد تردداً مماثلاً من قادة الكنيسة في أستراليا بشأن صوت السكان الأصليين في البرلمان".



وانتقد كوستيلو معارضة رئيس الوزراء السابق جون هوارد للصوت، قائلاً إنه يأمل اتباع نهج مشترك بين الحزبين.





وكان هوارد قد صرح لقناة سكاي نيوز سابقاً بأن هيئة استشارية للسكان الأصليين سيكون لها تأثير قسري على الحكومة الحالية، على الرغم من تأكيدات الحكومة التي تنفي ذلك.



