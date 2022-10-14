"هذا نفاق": تضامنت مع نزع حجاب النساء في إيران ونسيت محنة الفتيات في بلادها

النقاط الرئيسية الممثلة الشهيرة بريانكا شوبرا تتعرض لانتقادات شديدة بسبب التزامها الصمت إزاء معاناة طالبات المدارس الهنديات اللواتي يناضلن من أجل حرية اختيار لبس الحجاب في كارناتاكا بالهند بينما دعمت احتجاجات النساء الرافضات للحجاب في إيران

نشرت تشوبرا صورة مهسا أميني مترافقة مع صور أصغر حجماً لنساء يرفعن أذرعهن احتجاجاً.

كتبت تشوبرا في تعليقها يوم الجمعة الماضي: "الأصوات التي تتحدث بعد عصور من الصمت القسري، سوف تنفجر مثل البركان! ولن يتم وقفها ولا يجب إيقافها"

تعرضت الممثلة الشهيرة بريانكا شوبرا لانتقادات شديدة بسبب التزامها الصمت إزاء معاناة طالبات المدارس الهنديات اللواتي يناضلن من أجل حرية اختيار لبس الحجاب في كارناتاكا بالهند، بينما دعمت احتجاجات النساء الرافضات للحجاب في إيران.





ونشرت تشوبرا صورة مهسا أميني مترافقة مع صور أصغر حجماً لنساء يرفعن أذرعهن احتجاجاً.





وتوفيت أميني أثناء اعتقالها في 16 أيلول/سبتمبر بعد أن ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها بزعم عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.





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ومنذ ذلك الحين، أصبحت أميني رمزاً للاحتجاجات الهائلة التي تجتاح إيران، حيث تتحدى النساء القواعد المحافظة في البلاد من خلال قص شعرهن أو حرق الحجاب في الشارع.



وكتبت تشوبرا في تعليقها يوم الجمعة الماضي: "الأصوات التي تتحدث بعد عصور من الصمت القسري، سوف تنفجر مثل البركان! ولن يتم وقفها ولا يجب إيقافها".





وسارع النقاد والنشطاء لإدانة تشوبرا بسبب دعمها لأصوات النساء اللواتي يطالبن بحرية الاختيار في إيران، رغم التزامها الصمت حيال المعركة القانونية المستمرة للطالبات لارتداء الحجاب في ولاية كارناتاكا الجنوبية في موطنها الهند.





وهاجم الناشط نبيا خان تشوبرا في منشور على تويتر قال فيه: "هذا لا يعني شيئًا عندما تختارين أن تتجاهلي محنة النساء المحجبات في الهند اللواتي يحرمن من التعليم لارتدائهن قطعة قماش فوق رؤوسهن ... أنت منافقة".





وتم فرض حظر الحجاب في جميع المدارس في ولاية كارناتاكا في كانون الثاني/يناير في خطوة لتعزيز العلمانية، مما أثار موجة من الاحتجاجات في الهند وحول العالم حيث طالبت النساء بالحق في ارتداء ما يخترن.



وشعرت العديد من طالبات المدارس المسلمات في ولاية كارناتاكا بأن حقهن في التعليم قد جُرد منهم لأنهن لم يعدن قادرات على ارتداء الحجاب، الذي يعتبر من قبل الكثيرين فريضة إسلامية.





كما تم انتقاد المعايير المزدوجة لنجوم مثل تشوبرا التزموا الصمت حيال فتاة هندية تعرضت للاغتصاب خلال أعمال الشغب المناهضة للإسلام عام 2002، والتي حظيت قصتها باهتمام شعبي كبير في الهند.





وأصبحت تشوبرا سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف في عام 2016 ودافعت منذ فترة طويلة عن الحقوق الأساسية للأطفال، وخاصة الفتيات الصغيرات في الهند منذ عام 2006.



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