شرطة نيو ساوث ويلز تعتقل ستة رجال في سيدني خلال عملية دهم لعصابات تتاجر بالمخدرات

النقاط الرئيسية اعتقلت شرطة نيو ساوث ويلز ستة رجال في بانكستاون خلال عملية دعم لعصابات تتاجر بالمخدرات

قال قائد فرقة الجريمة المنظمة في شرطة نيو ساوث ويلز بيتر فو إن التعاون بين العصابات الإجرامية أصبح أكثر شيوعاً داخل نيو ساوث ويلز

تشتهر الشبكات الإجرامية المنظمة بتنافسها للسيطرة على تجارة المخدرات غير المشروعة لكن هذه العملية تشير إلى أن العصابات أصبحت تعمل بالشراكة في بينها لجلب المخدرات إلى أستراليا

تم خلال العملية التي نفذتها الشرطة القبض على ستة رجال في سيدني تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عاماً.





وقال قائد فرقة الجريمة المنظمة في شرطة نيو ساوث ويلز بيتر فو إن التعاون بين العصابات الإجرامية أصبح أكثر شيوعاً داخل نيو ساوث ويلز وغيرها من الولايات في أستراليا.





وتشتهر الشبكات الإجرامية المنظمة بتنافسها للسيطرة على تجارة المخدرات غير المشروعة لكن هذه العملية وغيرها من المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن العصابات أصبحت تعمل بالشراكة في بينها لجلب المخدرات إلى أستراليا.



"وقالت المسؤولة في الشرطة الفدرالية الأسترالية كيت فيري، "نرى جماعات الجريمة المنظمة تعمل بعقلية الإفلات من العقاب، إنهم يعتقدون أن العمل في بلدان متعددة سيحميهم من الشرطة".





أضافت فيري، "هؤلاء المجرمون يقوّضون أمننا القومي واقتصادنا. إنهم يجعلون ضواحينا وطرقنا أقل أماناً".





وقالت إن الطريقة التي يعيش بها الأستراليون ستتغير إذا لم يتم تقليل استخدام المخدرات غير المشروعة بشكل كبير وإذا لم يتم تقديم هؤلاء المجرمين الخطرين إلى العدالة.







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