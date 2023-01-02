عودة العواصف بعد أجواء عيد الميلاد المعتدلة

النقاط الرئيسية: من المتوقع أن تشهد بلدة مينيندي الواقعة في أقصى غرب نيو ساوث ويلز ذروة فيضان قياسية يوم الاثنين

تم إصدار حظر كامل على إشعال النيران في منطقة Mallee في شمال غرب فيكتوريا

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في ملبورن إلى 31 درجة مئوية كحد أقصى

يبدو أن الطقس الصافي في أستراليا خلال فترة الأعياد قد انتهى مع اقتراب الفيضانات والعواصف.





من المتوقع أن تشهد بلدة مينيندي الواقعة في أقصى غرب نيو ساوث ويلز ذروة فيضان قياسية يوم الاثنين تبلغ 10.7 متر متجاوزة الرقم القياسي لعام 1976 البالغ 10.46 مترًا.





لم تعد تحذيرات سقوط برد على فيكتوريا وتسمانيا نشطة يوم الاثنين ولكن تم إخبار أجزاء من غرب وجنوب جيبسلاند بالاستعداد لرياح رياح من 90 إلى 100 كم/ساعة في الصباح.



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كما تم إصدار حظر كامل على إشعال النيران في منطقة Mallee في شمال غرب فيكتوريا.





من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في ملبورن إلى 31 درجة مئوية كحد أقصى قبل أن تنخفض درجات الحرارة بينما من المتوقع أن تصل الحرارة في مدينة هوبارت إلى 28 درجة مئوية بعد انتهاء تحذير الولاية من موجة الحر التي استمرت ثلاثة أيام.





وقد ظل الإعصار المداري السابق إيلي باقياً كرياح موسمية فوق منطقة كيمبرلي بغرب أستراليا ، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة في المنطقة.





وسجل مضيق ديموند جورج بالقرب من معبر فيتزروي 204 ملليمترات في ست ساعات يوم الأحد وضربت جزيرة تروتون عاصفة بلغت سرعتها 91 كم/ساعة.



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وقال مكتب الأرصاد الجوية: "قد يواجه الناس في شمال غرب أستراليا هذا النوع من الطقس كل عام في هذا الوقت ، لكن الرياح والأمطار قد تسبب أضرارًا للممتلكات وتجعل أحوال الطرق خطرة".





المناطق الشمالية في الإقليم الشمالي من دالي وتيوي وكذلك أجزاء من منطقتي أرنهيم وغريغوري معرضة أيضًا لمخاطر الرياح الموسمية.





تم حث السكان على الاستعداد للرياح المدمرة وركوب الأمواج.





كما ستبدأ موجة حارة منخفضة الكثافة عبر جنوب ولاية كوينزلاند يوم الاثنين ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء.





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