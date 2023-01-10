بعد أسبوع على المأساة: ماذا حدث للناجين من تحطم المروحية في كوينزلاند؟

النقاط الرئيسية تستعد سيدتان من نيوزيلندا لمواصلة رحلة التعافي في المنزل بعد أسبوع من نجاتهما بأعجوبة من حادث تحطم مروحية في غولد كوست

توفي في الحادث فانيسا تادروس من سيدني والبريطانيان رون وديان هيوز والطيار أشلي جينكينسون

لا يزال نيكولاس، ابن فانيسا تادروس، البالغ من العمر 10 أعوام، في حالة حرجة

كانت إلماري ستينبرغ ومارلي سوارت وهما من نيوزيلندا، قد أصيبتا بشظايا زجاجية عندما اصطدمت مروحيتهما بمروحية أخرى بالقرب من سي وورلد في 2 كانون الثاني/يناير.





وتوفي في الحادث فانيسا جعجع تادرس من سيدني والبريطانيان رون وديان هيوز والطيار أشلي جينكينسون.



ولا يزال نيكولاس، ابن فانيسا تادرس، البالغ من العمر 10 أعوام، في حالة حرجة بينما تتعافى ويني دي سيلفا وابنها ليون في المستشفى.





وفي بيان صدر نهاية الأسبوع، أعربت عائلتا ستينبرغ وسوارت عن "تعاطفهما العميق" وتعازيهما للضحايا الآخرين وعائلاتهم، قائلين إنهم يواصلون الصلاة من أجل نيكولاس وليون وويني.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



