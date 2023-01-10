بعد أسبوع على المأساة: ماذا حدث للناجين من تحطم المروحية في كوينزلاند؟

بعد أسبوع من نجاتهما بأعجوبة من حادث تحطم مروحية في غولد كوست، تستعد سيدتان من نيوزيلندا لمواصلة رحلة التعافي في المنزل.

HELICOPTER COLLISION GOLD COAST

A supplied video screenshot shows Elmarie Steenberg (left) and Marle Swart moments after the Sea World helicopter collision on the Gold Coast, Monday, January 2, 2023. (AAP Image/Supplied) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: Supplied / SUPPLIED/PR IMAGE

النقاط الرئيسية
  • تستعد سيدتان من نيوزيلندا لمواصلة رحلة التعافي في المنزل بعد أسبوع من نجاتهما بأعجوبة من حادث تحطم مروحية في غولد كوست
  • توفي في الحادث فانيسا تادروس من سيدني والبريطانيان رون وديان هيوز والطيار أشلي جينكينسون
  • لا يزال نيكولاس، ابن فانيسا تادروس، البالغ من العمر 10 أعوام، في حالة حرجة
كانت إلماري ستينبرغ ومارلي سوارت وهما من نيوزيلندا، قد أصيبتا بشظايا زجاجية عندما اصطدمت مروحيتهما بمروحية أخرى بالقرب من سي وورلد في 2 كانون الثاني/يناير.

وتوفي في الحادث فانيسا جعجع تادرس من سيدني والبريطانيان رون وديان هيوز والطيار أشلي جينكينسون.
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ولا يزال نيكولاس، ابن فانيسا تادرس، البالغ من العمر 10 أعوام، في حالة حرجة بينما تتعافى ويني دي سيلفا وابنها ليون في المستشفى.

وفي بيان صدر نهاية الأسبوع، أعربت عائلتا ستينبرغ وسوارت عن "تعاطفهما العميق" وتعازيهما للضحايا الآخرين وعائلاتهم، قائلين إنهم يواصلون الصلاة من أجل نيكولاس وليون وويني.
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نشر في: 10/01/2023 3:34pm, آخر تحديث: 10/01/2023 3:40pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP