بعد الإعلان عن سؤال الاستفتاء: ما هي الخطوات المقبلة لاستفتاء "صوت" السكان الأصليين في البرلمان؟

النقاط الرئيسية: كشف أنتوني ألبانيزي عن صياغة سؤال استفتاء "The Voice".

سيتوجه الأستراليون إلى صناديق الاقتراع في نهاية هذا العام.

كشف ألبانيزي عن تفاصيل جديدة حول كيفية عمل هيئة الصوت.

بعد طول انتظار وترقب، يعرف الأستراليون الآن نص السؤال الذي سيصوتون عليه في استفتاء حول منح صوت اللسكان الأصليين في البرلمان.





سيصوت المواطنون في الاستفتاء الأول منذ ما يقرب من ربع قرن ، وإذا نجح الاستفتاء، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها الأستراليون لتعديل دستورهم منذ عام 1977.





كشف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي النقاب عن السؤال الذي سيتم طباعته على بطاقة الاقتراع ونصه كالتالي:





قانون مقترح: هل توافق على تعديل الدستور للاعتراف بالأمم الأولى في أستراليا من خلال إنشاء صوت للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؟



اقرأ المزيد كتيب معلومات بلغات متعددة للتعريف بالاستفتاء حول صوت السكان الاصليين

كيف ستعمل هيئة "The Voice"؟

ستكون بمثابة هيئة تقدم المشورة للحكومة بشأن القضايا التي تؤثر على السكان الأصليين في أستراليا، ولكن لن يكون لها سلطة نقض القوانين.



وكشف ألبانيز عن تفاصيل جديدة حول كيفية عمل الهيئة، قائلاً:



سيكون للأعضاء تواريخ تواجد محددة المدة "لضمان المساءلة"

ستكون الهيئة متوازنة بين الجنسين وتشمل أعضاء من الشباب

وستعتمد على ممثلين من جميع الولايات والأقاليم

وسيشمل ممثلين من المجتمعات النائية

لكنه لم يتحدث ألبانيزي عما إذا كان سيتم انتخاب هؤلاء الأعضاء أو سوف يتم تعيينهم بطريقة ما.



The question is slightly different to the draft wording Mr Albanese unveiled at the Garma festival last year. Source: AAP / Aaaron Bunch / AAP Image

ما هي الخطوات التالية؟

تصويت في البرلمان ، ثم تصويت الشعب.





لإجراء استفتاء، يجب طرح التشريع من خلال البرلمان.



على غير العادة ، لا يحتاج مشروع القانون إلى تمريره من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. يمكن نظريًا تمرير المشروع عبر مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب العمال.





سيُطلب من المواطنين الأستراليين المؤهلين بعد ذلك التصويت بـ "نعم" أو "لا" على السؤال الذي حدده ألبانيزي سابقا.



تحتاج الحكومة العمالية حاجة إلى موافقة أغلبية الناخبين على المستوى الفدرالي، وأغلبية الناخبين على مستوى الولايات، لانشاء هيئة "The Voice".





صرح ألبانيزي إن المشاورات مع مجتمعات السكان الأصليين والجمهور الأوسع ستبدأ في "الاتفاق على تصميم هيئة "The Voice" بعد موافقة الأغلبية على التعديل المقترح.





بمجرد حدوث ذلك ، سيتم عرضه على البرلمان ، مثل أي قانون آخر ، لمناقشته ومراجعته.



متى سيتم الاستفتاء؟





وعد ألبانيزي باستمرار بإجراء التصويت بحلول نهاية هذا العام.





وقلص هذا الإطار الزمني أكثر الشهر الماضي، مما يشير إلى أن الجمهور سيتوجه إلى صناديق الاقتراع خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العالم الحالي.





في العادة، تُجرى الاستفتاءات يوم السبت، مما يعني أنه لا يوجد سوى عدد قليل من التواريخ التي قد تشهد عملية الاستفتاء.



