ضربة موجعة لأوكرانيا: وزير الداخلية ونائبه بين 14 ضحية في حادث تحطم مروحية قرب كييف

النقاط الرئيسية لقي وزير الداخلية الأوكراني و13 شخصا آخر مصرعهم جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في منطقة كييف

أثار الحادث الذي يأتي بعد أربعة أيام من ضربة صاروخية روسية أسفرت عن مقتل 45 شخصًا في دنيبرو بشرق أوكرانيا، مشاعر صدمة كبيرة

جدد زيلينسكي الدعوة لتزويد بلاده بدبابات غربية ثقيلة متطورة يقول محللون إنها ضرورية لاختراق الخطوط الدفاعية في شرق أوكرانيا

تحطمت المروحية وهي من طراز سوبر بوما إي سي 225 (من صناعة إيرباص هليكوبتر، يوروكوبتر سابقًا) وفق جهاز الطوارئ التابع لوزارة الداخلية الأوكرانية، في الساعة 08,20 صباحًا في بروفاري قرب كييف.





وأوضح جهاز الطوارئ عبر تلغرام "أصيب مبنى روضة الأطفال، ثم امتد الحريق عبر نوافذ مبنى مكون من أربعة عشر طابقًا وإلى ثلاث سيارات"، مضيفًا أن تسعة أشخاص كانوا على متن المروحية، من بينهم الوزير دنيس موناستيرسكي ونائبه.





ووفق أحدث حصيلة للجهاز بعد الظهر، لقي 14 شخصا بينهم طفل حتفهم، فيما نقل 25 جريحًا في المستشفى بينهم 11 طفلاً.



أثار الحادث الذي يأتي بعد أربعة أيام من ضربة صاروخية روسية أسفرت عن مقتل 45 شخصًا في دنيبرو بشرق أوكرانيا، مشاعر صدمة كبيرة.





واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركة عبر الفيديو في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا أنه "لا توجد حوادث في الحرب. هذه كلها من نتائج الحرب".





وجدد زيلينسكي الدعوة لتزويد بلاده بدبابات غربية ثقيلة متطورة يقول محللون إنها ضرورية لاختراق الخطوط الدفاعية في شرق أوكرانيا.





وفي إشارة مبطنة إلى ألمانيا التي يدرس زعيمها أولاف شولتس ما إذا كان سيعطي الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد، أطلق زيلينسكي "دعوة للإسراع" في اتخاذ القرار.





وقال زيلينسكي أمام الوفود في دافوس "الوقت الذي يستخدمه العالم الحر في التفكير تستخدمه الدولة الإرهابية للقتل".



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وفي إشارة مبطنة إلى ألمانيا التي يدرس زعيمها أولاف شولتس ما إذا كان سيعطي الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد، أطلق زيلينسكي "دعوة للإسراع" في اتخاذ القرار.







وقال زيلينسكي أمام الوفود في دافوس "الوقت الذي يستخدمه العالم الحر في التفكير تستخدمه الدولة الإرهابية للقتل".







وجاءت كلمة زيلينسكي بعد إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في دافوس إن داعمي أوكرانيا الغربيين سيتعهدون تسليمها أسلحة أثقل وأحدث.





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