ضربة موجعة لأوكرانيا: وزير الداخلية ونائبه بين 14 ضحية في حادث تحطم مروحية قرب كييف

لقي وزير الداخلية الأوكراني و13 شخصا آخر مصرعهم جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، في مأساة "مروّعة" وقعت أثناء توجهه إلى خطوط القتال الأمامية في خضم الحرب مع روسيا.

UKRAINE HELICOPTER CRASH

epa10412943 The scene of a helicopter crash in Brovary, near Kyiv, Ukraine, 18 January 2023. At least 18 people died, including three children, after a helicopter crashed near a kindergarten and a residential building in the city of Brovary, Oleksiy Kuleba, the head of Kyiv Regional Military Administration wrote on telegram. 'Among them are Minister of Internal Affairs of Ukraine Denys Monastyrskyi, his first deputy Yevhen Yenin, State Secretary of the Ministry of Internal Affairs Yuri Lubkovych, their assistants and the helicopter crew.', stated President of Ukraine Volodymyr Zelensky. EPA/SERGEY DOLZHENKO Source: EPA / SERGEY DOLZHENKO/EPA

النقاط الرئيسية
  • لقي وزير الداخلية الأوكراني و13 شخصا آخر مصرعهم جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في منطقة كييف
  • أثار الحادث الذي يأتي بعد أربعة أيام من ضربة صاروخية روسية أسفرت عن مقتل 45 شخصًا في دنيبرو بشرق أوكرانيا، مشاعر صدمة كبيرة
  • جدد زيلينسكي الدعوة لتزويد بلاده بدبابات غربية ثقيلة متطورة يقول محللون إنها ضرورية لاختراق الخطوط الدفاعية في شرق أوكرانيا
تحطمت المروحية وهي من طراز سوبر بوما إي سي 225 (من صناعة إيرباص هليكوبتر، يوروكوبتر سابقًا) وفق جهاز الطوارئ التابع لوزارة الداخلية الأوكرانية، في الساعة 08,20 صباحًا في بروفاري قرب كييف.

وأوضح جهاز الطوارئ عبر تلغرام "أصيب مبنى روضة الأطفال، ثم امتد الحريق عبر نوافذ مبنى مكون من أربعة عشر طابقًا وإلى ثلاث سيارات"، مضيفًا أن تسعة أشخاص كانوا على متن المروحية، من بينهم الوزير دنيس موناستيرسكي ونائبه.

ووفق أحدث حصيلة للجهاز بعد الظهر، لقي 14 شخصا بينهم طفل حتفهم، فيما نقل 25 جريحًا في المستشفى بينهم 11 طفلاً.
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أثار الحادث الذي يأتي بعد أربعة أيام من ضربة صاروخية روسية أسفرت عن مقتل 45 شخصًا في دنيبرو بشرق أوكرانيا، مشاعر صدمة كبيرة.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركة عبر الفيديو في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا أنه "لا توجد حوادث في الحرب. هذه كلها من نتائج الحرب".

وجدد زيلينسكي الدعوة لتزويد بلاده بدبابات غربية ثقيلة متطورة يقول محللون إنها ضرورية لاختراق الخطوط الدفاعية في شرق أوكرانيا.

وفي إشارة مبطنة إلى ألمانيا التي يدرس زعيمها أولاف شولتس ما إذا كان سيعطي الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد، أطلق زيلينسكي "دعوة للإسراع" في اتخاذ القرار.

وقال زيلينسكي أمام الوفود في دافوس "الوقت الذي يستخدمه العالم الحر في التفكير تستخدمه الدولة الإرهابية للقتل".
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وفي إشارة مبطنة إلى ألمانيا التي يدرس زعيمها أولاف شولتس ما إذا كان سيعطي الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد، أطلق زيلينسكي "دعوة للإسراع" في اتخاذ القرار.


وقال زيلينسكي أمام الوفود في دافوس "الوقت الذي يستخدمه العالم الحر في التفكير تستخدمه الدولة الإرهابية للقتل".


وجاءت كلمة زيلينسكي بعد إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في دافوس إن داعمي أوكرانيا الغربيين سيتعهدون تسليمها أسلحة أثقل وأحدث.

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نشر في: 19/01/2023 1:21pm
المصدر: AFP

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