تقرير مقلق يكشف تدني أجور العمال المهاجرين في أستراليا بسبب جنسيتهم وسط مخاوف من الترحيل

النقاط الرئيسية تقرير جديد يكشف عن تدني الأجور على نطاق واسع بين العمال المهاجرين في أستراليا

أكثر من ثلث العمال المهاجرين الذين شملهم الاستطلاع افادوا بأنهم تلقوا أجوراً أقل بسبب نوع التأشيرة

تريد نقابات نيو ساوث ويلز أن يكون هناك نظام للحماية بين محقق شكاوى العمل العادل ووزارة الشؤون الداخلية حتى يتمكن العمال الضعفاء من تقديم شكاوى ضد أصحاب العمل المستغلين

أظهر تدقيق للنقابات في نيو ساوث ويلز صدر اليوم الاثنين أن أكثر من 60% من إعلانات الوظائف التي تم مراجعتها في أكبر ثماني صناعات في البلاد تعرض معدلات أجور غير قانونية.





أفاد أكثر من ثلث العمال المهاجرين الذين شملهم الاستطلاع أنهم تلقوا أجوراً أقل بسبب نوع التأشيرة، بينما حصل أكثر من ربعهم على رواتب أقل بسبب جنسيتهم.





وتستخدم نقابات نيو ساوث ويلز أحدث النتائج للدعوة إلى مزيد من الحماية للعمال المهاجرين.



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وقال السكرتير مارك موري في بيان: "تدقيقنا يكشف هذا الضعف ويظهر حاجة الكومنولث إلى تعزيز جهوده للقضاء على السلوك السيء لأصحاب العمل مع تمكين العمال من الحصول على حقوقهم".





"نظام التأشيرات يحتاج إلى إصلاح لتعزيز حماية العمال المهاجرين".





"في الوقت الحالي، لا يزال عدد كبير جداً من العمال مقيدين بأرباب عملهم بسبب عدم اليقين بشأن وضع تأشيراتهم".





وتريد نقابات نيو ساوث ويلز أن يكون هناك نظام للحماية بين محقق شكاوى العمل العادل ووزارة الشؤون الداخلية حتى يتمكن العمال الضعفاء من تقديم شكاوى ضد أصحاب العمل المستغلين.



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كما تطالب النقابات بتأشيرة أساسية جديدة للسماح للعمال الذين لديهم مطالبات معلقة لاستحقاقات مكان العمل بالبقاء في البلاد مع الحصول على حقوق العمل حتى تتم تسوية مطالبتهم.





وسينضم وزير الهجرة والمواطنة وشؤون التعددية الثقافية أندرو غايلز إلى الاتحاد يوم الاثنين لإطلاق التقرير الجديد.





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