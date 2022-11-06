تحقق الحكومة في فكتوريا في خرق محتمل للبيانات وجميع العائلات في فيكتوريا في خطر

النقاط الرئيسية: قد يكون الخرق قد كشف عن السجلات الطبية والإجابات الخاصة باستبيان صحة والذي تم إكماله من قبل جميع العائلات تقريباً في الولاية

قال رئيس الوزراء دانييل أندروز إنه من غير الواضح ما إذا تم اختراق أي بيانات شخصية بعد

يأتي الهجوم الإلكتروني في أعقاب الخروقات البارزة الأخيرة لـ Optus وMedibank

يعمل المحققون على تحديد ما إذا كان الهجوم الإلكتروني على شركة تكنولوجيا تستخدمها حكومة ولاية فيكتوريا قد أثر على آلاف العائلات.





واستُهدفت مجموعة PNORS Technology Group، التي تعمل مع العديد من إدارات الدولة، بما في ذلك وزارة التعليم، من قبل قراصنة يوم السبت.





وقد يكون الخرق قد كشف عن السجلات الطبية والإجابات الخاصة باستبيان صحة الملتحقين بالمدرسة (SEHQ)، والذي تم إكماله من قبل جميع العائلات تقريباً في الولاية.



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وقال رئيس الوزراء دانييل أندروز إنه من غير الواضح ما إذا كانت أي بيانات شخصية قد تم اختراقها.





"لم يتم تحديد ذلك بعد، إنه ليس نهائياً، لكن هناك احتمال لخرق".



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"إنهم يعملون على ذلك على مدار الساعة، ويقومون بهذه المهمة بشكل جيد، بمجرد أن نتأكد من تعرض سجلات أي شخص للاختراق، فإننا سنصدر بياناً".





يعمل قسم رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مع مجموعة PNORS Technology Group لتحديد مدى خرق المعلومات ومنع المزيد من الحوادث.



ماذا حدث بعد ذلك؟

قال متحدث باسم الحكومة: "تم إخطار خدمة الاستجابة لحوادث الإنترنت التابعة لحكومة ولاية فيكتوريا وتتخذ الإجراءات المناسبة، حماية البيانات والأنظمة في فيكتوريا هي أهم أولوياتنا".



يأتي الهجوم الإلكتروني في أعقاب الخروقات البارزة الأخيرة لـ Optus وMedibank، حيث سرق المتسللون بيانات ملايين الأستراليين.





وفي يوم الأحد أيضاً، أعلنت حكومة الولاية تعهداً انتخابياً بقيمة 37 مليون دولار لبطاقة المحاربين القدامى في فيكتوريا.





وسيحصل أكثر من 90.000 من المحاربين القدامى في جميع أنحاء الولاية على خصم بقيمة 100 دولار على تسجيل مركبة واحدة، بالإضافة إلى وسائل النقل العام المجانية في يوم Anzac.





وقال وزير المحاربين القدامى شون لين إن حكومة الولاية ستزيد دعمها لقدامى المحاربين إذا فازت في انتخابات 26 تشرين الثاني/نوفمبر.



"مساهمات المحاربين القدامى لا تنتهي عندما يتركون قوات الدفاع، فقط حزب العمال هو الذي سيدعمهم لإعادة تدريبهم وصقل مهاراتهم لأنهم ما زالوا لديهم الكثير ليقدموه لمجتمعنا".





يأتي ذلك بعد أن تناول السيد أندروز يوم السبت أسئلة حول دوره في منح منحتين بقيمة 3.4 مليون دولار لاتحاد الخدمات الصحية في عام 2018.



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وتقوم لجنة مكافحة الفساد المستقلة ذات القاعدة العريضة بالتحقيق في الأمر، مما يمثل رابع تحقيق فساد ارتبط به أندروز خلال فترة وجوده في المنصب.





وقال في بيان: "بغض النظر عن أي تشويه أو تلميح أو تقارير إعلامية تستند إلى مصادر مجهولة، فإن الأمور الوحيدة التي سأعلق عليها هي تلك التي هي صدر تقرير نهائي بشأنها".





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