كل ما تريد معرفته عن استفتاء "الصوت" قبل التصويت غدا السبت

يستعد الأستراليون غدا للتصويت في استفتاء حول ما إذا كان ينبغي إدراج "صوت" السكان الأصليين في البرلمان في الدستور.





The Voice هو عبارة عن هيئة استشارية مستقلة ودائمة من شأنها تقديم المشورة لصانعي السياسات بشأن المسائل التي تؤثر على حياة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.





إليك بعض أهم الأسئلة التي تدور حول الاستفتاء وأجوبتها.









ما هو استفتاء "الصوت" المقترح للبرلمان؟

"صوت" السكان الأصليين في البرلمان بمثابة هيئة تقدم المشورة للحكومة بشأن القضايا التي تؤثر بشكل خاص على السكان الأصليين الأستراليين. ولن يكون لها سلطة نقض القوانين.





سوف يكون للصوت تمثيلا في كل من البرلمان الأسترالي والحكومة التنفيذية بشأن المسائل المتعلقة بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. ويضع البرلمان القوانين، بينما تقوم الحكومة التنفيذية بتطوير القوانين والسياسات وإدارتها.



سيتم العمل على العديد من التفاصيل حول كيفية عمل الهيئة بعد الاستفتاء، ولكن ما نعرفه حتى الآن ما يلي:





سيكون للأعضاء مواعيد محددة "لضمان المساءلة".





سيكون "الصوت" متوازنا بين الجنسين ويشمل أعضاء من الشباب





سوف يضم ممثلين من جميع الولايات والأقاليم





وسوف يشمل ممثلين عن مجتمعات نائية محددة





ما زلنا لا نعرف ما إذا كان سيتم انتخاب الأعضاء أو تعيينهم بشكل ديمقراطي.





ويظل الشكل الذي يمكن أن يتخذه "الصوت" في نهاية المطاف في أيدي البرلمان وسيتم تحديده بعد التصويت بنعم.





ووفقاً للتعديل الدستوري الذي اقترحته حملة "نعم"، سيحتفظ البرلمان بسلطته على "تكوين ووظائف وسلطات وإجراءات" هيئة "الصوت".









كيف يمكنك الوصول إلى معلومات حول الاستفتاء بلغتك؟

لدى مفوضية الانتخابات الأسترالية معلومات متاحة بمجموعة متنوعة من اللغات لمساعدة الأشخاص من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة على فهم عملية الاستفتاء.





تمت ترجمة كتيب الاستفتاء الرسمي - بما في ذلك الكتيبات التي توضح الحجج المؤيدة والمعارضة للتصويت - إلى أكثر من 30 لغة دولية. المعلومات متاحة أيضًا بـ 13 لغة من لغات السكان الأصليين.









ماذا سيحدث إذا فشل استفتاء "الصوت"؟

إذا فشل استفتاء "الصوت"، فلن يتم تكريس هيئة صوت السكان الأصليين في البرلمان، وسيظل الدستور دون تغيير.





ومن غير المرجح أن يتم إجراء استفتاء آخر حول هذه المسألة على المدى القصير. وقد صاغ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاستفتاء باعتباره فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل في إبريل/نيسان الماضي.





وأضاف: "إذا لم ينجح هذا، فلن يكون هناك استفتاء آخر بعد شهر".



في أغسطس، اقترح ألبانيزي عدم تنفيذ شكل بديل للاعتراف بالسكان الاصليين إذا لم ينجح الاستفتاء.





يعد "الصوت" أحد الجوانب الثلاثة لبيان أولورو من القلب - إلى جانب الحقيقة والمعاهدة - الذي التزمت به حكومة ألبانيزي بعد فوزها في الانتخابات الفيدرالية لعام 2022.





إن التصويت بـ "لا" في الاستفتاء لن يعيق الحكومة تلقائيًا عن متابعة التزامها بالجوانب الأخرى لوثيقة أولورو من القلب مثل إنشاء معاهدة مع السكان الأصليين.





لكن بعض المدافعين عن استفتاء "الصوت" أشاروا إلى أن تأسيسه هو المفتاح لتحقيق هدف الحقيقة والمعاهدة.









كيف تدلي بصوتك في الاستفتاء؟

على عكس الانتخابات الفيدرالية، حيث تختار الأحزاب والمرشحين عن طريق ملء أرقام أوراق الاقتراع، فإن ورقة الاستفتاء ستطلب منك الإجابة على السؤال الموجود عليها بكتابة كلمة واحدة: "Yes" أو "No".





تتم مراقبة هذه العملية من قبل مفوضية الانتخابات الأسترالية، وكما هو الحال مع الانتخابات الأخرى، سيكون هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها الإدلاء بصوتك:





التصويت الشخصي





إذا كنت مسجلاً في القائمة الانتخابية، فيمكنك الذهاب إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوتك. تمامًا مثل الانتخابات الفيدرالية، سيكون هناك الآلاف في جميع أنحاء البلاد في أماكن مثل المدارس والمراكز المجتمعية وقاعات الكنائس ونوادي إنقاذ الحياة.





تقول مفوضية الانتخابات الأسترالية أنه يمكنك الإدلاء بصوتك في الاستفتاء في أي مكان اقتراع في ولايتك أو إقليمك. وستكون مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً طوال اليوم.





وستقوم المفوضية بإدراج أماكن الاقتراع على موقعها الإلكتروني.





بمجرد وصولك إلى هناك، سيتم تسجيل اسمك في القائمة الانتخابية وستحصل على ورقة الاقتراع، خذها إلى أحد أكشاك في مركز الاقتراع، واكتب نعم أو لا على الورقة ثم ضعها في صندوق الاقتراع.



التصويت عبر الهاتف





هذا الخيار متاح فقط للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر، أو الذين يعملون في القارة القطبية الجنوبية.





ستحتاج إلى الاتصال بـ مفوضية الانتخابات الأسترالية للتسجيل وتأكيد أنك مؤهل للتصويت في الاستفتاء عبر الهاتف. بمجرد قيامك بالتسجيل، سوف تتلقى رقم هاتف منفصل للاتصال والإدلاء بصوتك.





سيكون التسجيل للتصويت عبر الهاتف متاحًا وسيتم توفيره على الموقع الإلكتروني لمفوضية الانتخابات الأسترالية (AEC).





الرعاية السكنية وملاجئ المشردين والسجون





سترسل مفوضية الانتخابات الأسترالية فرق اقتراع متنقلة إلى العديد من مرافق رعاية المسنين السكنية، ومرافق الصحة العقلية السكنية، وملاجئ المشردين والسجون.









هل التصويت إجباري في استفتاء "الصوت"؟

نعم، التصويت إلزامي في الاستفتاء.





وقال مفوض الانتخابات توم روجرز إن جميع المواطنين الأستراليين المؤهلين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق مطالبون بموجب القانون بالتسجيل والتصويت في الاستفتاء.





وقال روجرز إنه يجب على الأشخاص التحقق مما إذا كان تسجيلهم محدثًا. "...التعليمات بسيطة - إذا لم يكن الأستراليون متأكدين من حالة تسجيلهم، فيجب عليهم الاطلاع على موقع AEC الإلكتروني الآن والتأكد من تحديث التفاصيل الخاصة بهم."





إذا لم تقم بالتصويت، وهو أمر غير قانوني، فسوف تتلقى إشعارًا بعدم التصويت من لجنة الانتخابات الأسترالية، وستضطر إلى شرح سبب عدم التصويت وقد يتم تغريمك.





الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين أستراليين في 14 أكتوبر أو قبله – يوم الاستفتاء – مؤهلون للتصويت.





إذا تم إخطارك بموعد حفل المواطنة الخاص بك، وتم تحديد موعده في يوم الاستفتاء أو قبل ذلك، فيجب عليك إكمال نموذج التسجيل المؤقت المتاح على موقع AEC الإلكتروني.











ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.



