"نحن لا ندعم الحرب": نوفاك دجوكوفيتش في دفاع عن والده واصفاً ما حصل بسوء تفاهم

Key Points يقول نوفاك دجوكوفيتش إن والده لم تكن غايته دعم الحرب عندما وقف مع المشجعين الموالين لروسيا.

ويقول دجوكوفيتش إن "سوء التفسير" أدى إلى تصعيد الموقف، وأكد على أن أسرته لن تدعم الحرب أبداً

يتأسف نوفاك لتصاعد الحادثة إلى هذه المرحلة

يصر نوفاك دجكوفيتش على أن والده تعرض "لسوء استغلال" من قبل المشجعين الموالين لروسيا الذين التقطوا الصور في ملبورن بارك، واعترف بأن الموقف الحاصل أثر بشكل كبير خلال محاولته للفوز بلقب أستراليا للمرة العاشرة.





قرر سيرجان دجكوفيتش مشاهدة فوز ابنه في نصف النهائي على تومي بول خارج الموقع لتجنب حدوث اضطراب بعد ظهور مقطع فيديو له مع جماهير فلاديمير بوتين مساء الأربعاء.





وتجمعت المجموعة، بما في ذلك رجل يحمل العلم الروسي وعليه وجه الرئيس بوتين، على سلالم خارج مجمع البطولات الاربع الكبرى بعد فوز دجكوفيتش في ربع النهائي على أندري روبليف.



وتعتبر الأعلام الروسية وراية النسر الروسي والأعلام البيلاروسية وعناصر الملابس التي تحمل الرمز Z من العناصر المحظورة في حديقة ملبورن وسط غزو روسيا المستمر لأوكرانيا.





وكانت هناك دعوات لحظر سيرجان دجوكوفيتش من بطولة العالم المفتوحة من قبل السفير الأوكراني لدى أستراليا فاسيل ميروشنيتشينكو والاتحاد الأسترالي للمنظمات الأوكرانية.





وقال الرئيس المشارك للاتحاد الأسترالي للمنظمات الأوكرانية ستيفان رومانيو: "تحتاج أستراليا للتنس إلى اتخاذ موقف مبدئي".





"لا يمكنك الاختباء وراء الرياضة، إذا كانت رياضة التنس الأسترالية جادة، فستحرمه من الحضور، ولن تسمح له بالعودة".





وقال نوفاك دجكوفيتش، المصنف 5 عالميا، إن انتقاد والده غير عادل، مؤكدا أن عائلته مناهضة للحرب.





وقال دجكوفيتشبعد فوزه على بول يوم الجمعة 7-5 و6-1 و6-2 "من المؤسف أن سوء تفسير ما حدث وتصاعد إلى هذا المستوى العالي".



"كان هناك الكثير من المحادثات مع مدير البطولة، مع وسائل الإعلام وكل شخص آخر، لقد وصلني ذلك أيضاً بالطبع. لم أكن على علم بذلك حتى الليلة الماضية. ثم ، بالطبع، لم أكن سعيداً برؤية ذلك".





"لقد مر والدي، وعائلتي بأكملها، وأنا، بعدة حروب خلال التسعينيات، وكما قال والدي في بيان، نحن ضد الحرب، ولن ندعم أبداً أي عنف أو أي حرب، نحن نعلم مدى تأثير ذلك على الأسرة والناس في أي بلد يمر بالحرب".





وشدد اللاعب الصربي على أن والده كان ينفذ روتينه بعد المباراة بشكر جماهير ديوكوفيتش على دعمهم.





"آمل أن يفهم الناس أنه لم تكن هناك أي نية على الإطلاق لدعم أي نوع من مبادرات الحرب أو أي شيء من هذا القبيل".





"كان والدي يمر، وكان هناك الكثير من الأعلام الصربية، هذا ما كان يعتقده كان يعتقد أنه كان يلتقط صورة مع شخص من صربيا. هذا كل شيء".





"بالطبع ، ليس من الجيد بالنسبة لي أن أواجه هذا مع كل الأشياء التي كان علي التعامل معها العام الماضي وهذا العام في أستراليا، يجب التركيز على التنس ".



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انزعج ديوكوفيتش عندما ضغط على تصرفات والده.





وقال "لم تكن هناك نية .. لقد أسيء استغلاله في هذا الموقف من قبل هذه المجموعة من الناس".





"لا يمكنني أن أغضب منه أو أنزعج لأنني أستطيع أن أقول أنه لم يكن خطؤه، لقد خرج للاحتفال مع معجبي".





ولم يكن ديوكوفيتش متأكدا مما إذا كان والده سيحضرالمباراة النهائية يوم الأحد أمام ستيفانوس تيتيباس.





قال ديوكوفيتش: "لنرى".





"آمل أنيكون وجوده الى جانبيي في النهائيات".





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