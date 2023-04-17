"بلد يضم جيشين": ما الذي أدى إلى وقوع الاشتباكات الدامية في السودان؟

Sudan

Smoke is seen rising in Khartoum, Sudan, Saturday, April 15, 2023. Fierce clashes between Sudan's military and the country's powerful paramilitary erupted in the capital and elsewhere in the African nation after weeks of escalating tensions between the two forces. (AP Photo/Marwan Ali) Source: AP / Marwan Ali/AP

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يهدد الصراع على السلطة في السودان بعرقلة التحرك نحو الديمقراطية وحكومة مدنية بعد انقلاب عام 2021.

النقاط الرئيسية
  • حث رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك الجانبين على إنهاء القتال موجهاً كلامه إلى كل من اللواء عبد الفتاح البرهان وقادة الجيش السوداني وإلى محمد حمدان دقلو وقادة قوات الدعم السريع
  • قُتل ما لا يقل عن 50 شخصًا وأصيب 500 آخرون في الاشتباكات بين الجيش السوداني والمجموعة شبه العسكرية المعروفة باسم قوات الدعم السريع.
  • منذ استقلالها في عام 1956، شهدت البلاد أكبر عدد من محاولات الانقلاب مقارنة بأي دولة أفريقية حيث كانت القارة نفسها مسرحاً لأكبر عدد من الانقلابات مقارنة بباقي مناطق العالم.
بدأ مسار السودان المتعثر نحو الديمقراطية في أبريل 2019 عندما أطيح بالرئيس عمر البشير في انقلاب عسكري.

منذ استقلالها في عام 1956، شهدت البلاد أكبر عدد من محاولات الانقلاب مقارنة بأي دولة أفريقية حيث كانت القارة نفسها مسرحاً لأكبر عدد من الانقلابات مقارنة بباقي مناطق العالم.

وانهار السلام الهش بين الأطراف المتحاربة، وهرع سكان العاصمة الخرطوم في الشوارع بحثاً عن ملاذ آمن وسط القتال العنيف بين قوات الجيش من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى.

قُتل ما لا يقل عن 27 شخصًا وأصيب 183 آخرون في الاشتباكات بين الجيش السوداني والمجموعة شبه العسكرية المعروفة باسم قوات الدعم السريع. وتشتد الاشتباكات بشكل خاص في القصر الرئاسي ومحطة التلفزيون الحكومية ومقر الجيش.
يلوم الطرفان الطرف الآخر على القتال العنيف الذي اندلع في العاصمة السودانية.
وتتهم قوات الدعم السريع الجيش بتعرضها للهجوم أولاً بينما يقول الجيش السوداني انه "لم يُهزم" وأن قواته ما زالت في مستودع الأسلحة في سلام المهندسين في أم درمان.
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مقتل 27 شخصا جراء المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان

Sudan's head of the military, General Abdel-Fattah Burhan, speaks during a press conference at the General Command of the Armed Forces in Khartoum, Sudan.
Sudan's head of the military, General Abdel-Fattah Burhan, speaks during a press conference at the General Command of the Armed Forces in Khartoum, Sudan. Source: AP
ومن جانبه، حث رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك الجانبين على إنهاء القتال موجهاً كلامه إلى كل من اللواء عبد الفتاح البرهان وقادة الجيش السوداني وإلى محمد حمدان دقلو وقادة قوات الدعم السريع (RSF)

ماذا حدث في الفترة التي سبقت الاشتباكات؟

حتى وقت قريب، كان القائد العسكري السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان وقائد القوات المسلحة الرواندية محمد حمدان دقلو في تحالف.

يتولى الجنرال زمام المسؤولية، حيث نائبه من جمهورية جنوب السودان منذ انقلاب عام 2021 ، بعد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في عام 2019 .
مع تضارب الروايات، فإن الوضع على الأرض غير واضح حتى اللحظة.
وقال الباحث السوداني وزميل معهد ريفت فالي إيريك ريفز للقناة البريطانية الرابعة ان إن الزعيمين اختلفا حول الاتجاه الذي تسير فيه البلاد، وأضاف: "لا يمكن أن يكون لديك جيشان في بلد واحد مع قائدين مختلفين. أعتقد أن ما سيحدث الآن بعد أن أصبح القتال واسع النطاق هو أنه سيكون قتالاً حتى النهاية."

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