"500 دولار سنوياً": سكان هذه الولاية سيتلقون خصماً على فواتير الطاقة

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Source: AAP

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خطة جديدة لتخفيف أعباء الطاقة في غرب أستراليا وأخر أخبار فضيحة Robodebt وغيرها من المواضيع الاقتصادية الهامة في بودكاست "مال واقتصاد".

سيتم استخدام الطاقة الزائدة المولدة من أنظمة الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح المنازل في بيرث عاصمة غرب أستراليا لمساعدة  الأسر هناك حيث ستوفر العائلات التي تستوفي الشروط ما يصل إلى 500 دولار سنوياً.

وقالت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري إنه سيتم توزيع نصف مدفوعات الاعفاء من فاتورة الكهرباء الحكومية البالغة 400 دولار لكل اسرة في ميزانية الولاية لتخفيف عبء تكاليف المعيشة والنصف الآخر في نهاية العام.

وتابعت الحنبوري: "تم الإعلان عن مساعدة إضافية لبعض الاسر مع توفير الطاقة مجانا بين 9 صباحاً و3 مساء للأسر التي تواجه صعوبات في فواتير الطاقة."

هذا وتقدر الحكومة ان البرنامج سيوفر للأسر المؤهلة ما بين 200 دولار الى 500 دولار في السنة أوما بين 55 سنتا و 1.37 دولارا في اليوم.

تجدر الاشارة الى ان الطاقة الشمسية تساعد في ترشيد استهلاك الطاقة العامة وتوفر حوالي 30% من مجموع الفاتورة على مدار العام، مما يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي للأسر.

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Source: Getty / Getty Images

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ينظر الأستراليون المستهدفون من قبل مخطط  robodebt غير القانوني في خياراتهم القانونية بعد أن أشار تقرير اللجنة الملكية إلى وجود أدلة كافية لدعم قضية مدنية أخرى.

وسيكون بمقدر أكثر من نصف مليون من ضحايا robodebt رفع دعوى مدنية ضد الوزراء والموظفين العموميين الذين تثبت مسؤوليتهم

وكانت أسفرت دعوى جماعية سابقة عن استرداد ديون غير صحيحة مع الفوائد ومسح ديون أخرى مستحقة من خلال النظام غير القانوني، لكنها لم تقدم تعويضات عن الخسائر المرتبطة بها بما في ذلك المعاناة النفسية.

وقالت الحنبوري إن الضرر ليس فقط مادياً فقط: "عندما تم الغاء البرنامج وهو برنامج مكتب الضرائب الاسترالي الذي يخدم أنظمة مطابقة البيانات للتأكد من ان الاستراليين يدفعون ويتلقون المبلغ الصحيح من الضرائب، كان قد تم اصدار حوالي 470 ألف إشعار دين خاطئ"

وقال المفوضة الملكية كاثرين هولمز - رئيسة المحكمة العليا السابقة في كوينزلاند:"اننا بحاجة الى تغيير مواقفنا الاجتماعية تجاه الاشخاص الذين يتلقون مدفوعات الرعاية الاجتماعية حتى لا يحدث ذلك مرة اخرى".

استمعوا إلى حلقة بودكاست "مال واقتصاد" في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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