"الزيادة الكبيرة في الفائدة قد تكون خيارًا أفضل" تعليق من مصرف الاحتياط يثير ذعر اصحاب المنازل في استراليا

النقاط الرئيسية قالت ميشيل بولوك ، نائبة رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي إن المزيد من تشديد السياسة النقدية سيكون ضروريًا لخفض التضخم

تحمل اصحاب القروض العقارية 12 زيادة في أسعار الفائدة منذ مايو 2022

اضافت السيدة بولوك إن ارتفاع أسعار الفائدة الأسترالية سيشجع الناس على الادخار ويخفض التضخم .

قالت ميشيل بولوك ، نائبة الدكتور فيليب لوي رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي وهي مرشحة رئيسية لتولي المنصب في سبتمبر إن المزيد من تشديد السياسة النقدية سيكون ضروريًا لخفض التضخم ووصفتها بأنها الخيار "الأسهل" لمعالجة التضخم المرتفع.





واوضحت بولوك في كلمة امام منتدى مجموعة الصناعة الأسترالية انه ومع وجود اقتصادات متقدمة أخرى مثل الولايات المتحدة لديها معدلات فائدة أعلى ، فأن القيام بزيادات كبيرة في أسعار الفائدة قد تكون خيارًا أفضل.



واضافت السيدة بولوك إن ارتفاع أسعار الفائدة الأسترالية سيشجع الناس على الادخار ويخفض التضخم .





ويتوقع الوكيل العقاري تشاد عربيد ان يثير تصريح بولوك قلق اصحاب القروض العقارية الذين تحملوا بالفعل 12 زيادة في أسعار الفائدة منذ مايو 2022 - وهي الأكثر حدة منذ عام 1989 - مع ارتفاع الرهون العقارية الشهرية بنسبة 63 في المائة في 13 شهرًا فقط.





جدير بالذكر انه ستنتهي ولاية الدكتور لوي التي تبلغ سبع سنوات في 17 سبتمبر ، وأشار وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى أنه سيعلن اسم رئيس المصرف الجديد في يوليو ، قبل استئناف البرلمان في نهاية الشهر المقبل.







ويوضح عربيد ان السيدة بولوك قد تولت منصب نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في عام 2022 ، بعد 37 عامًا من العمل في مناصب مختلفة مع بنك الاحتياطي .وإذا تم اختيارها ، فستكون أول امرأة تقود بنك الاحتياطي الأسترالي ، بعد ما يقرب من عقد من الزمان من وصول جانيت يلين كأول امرأة تتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.





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