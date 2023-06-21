مدن استرالية تعلن الحرب على "منازل العطلات" في محاولة لحل ازمة الايجارات

النقاط الرئيسية هوبارت تتبني نظام جديد لرسوم البلدية Council Rate سوف يفرض مبلغا مضاعفا على عقارات الإقامة قصيرة الإقامة

هوبارت واحدة من أعلى نسبة من العقارات قصيرة الإقامة في أي مدينة في أستراليا - 9 في المائة من سوق الإيجارات تم تحويلها الآن إلى إقامات قصيرة".

حذر رئيس السياسة العامة في Airbnb ، مايكل كروسبي الذي ، من أن القرار "قصير النظر" وسيكون له عواقب غير مقصودة.

تبّنى مجلس مدينة هوبارت القرار بثمانية أصوات مقابل ثلاثة في اجتماع عقد ليلة الاثنين لمضاعفة رسوم البلدية على مالكي العقارات المخصصة للإقامة القصيرة في العطلات والأراضي السكنية الشاغرة.





وقالت رئيسة البلدية آنا رينولدز إن تحويل الإيجارات طويلة الأجل إلى سوق الإقامة القصيرة كان له تأثير سلبي كبير على سوق الإسكان في هوبارت وكان على المجلس اتخاذ إجراء لمواجهة الامر.



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ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان مدينة هوبارت "لديها واحدة من أعلى نسبة من العقارات قصيرة الإقامة في أي مدينة في أستراليا - 9 في المائة من سوق الإيجارات تم تحويلها الآن إلى إقامات قصيرة".





واشار عربيد الى إن نحو 700 عقار ستتأثر بالزيادة التي ستدخل حيز التنفيذ عندما يتم إصدار إشعار الرسوم الجديدة في يوليو. واضاف عربيد "هذه التغييرات تعني ان مالك المنزل العادي الذي تبلغ قيمته حوالي 750 ألف ويستخدمه كعقار للايجار قصير المدى سيدفع حوالي 2049 دولارًا سنويًا كرسوم للبلدية".





وبهذا القرار تكون هوبارت الآن قد انضمت إلى عدد صغير ولكن متزايد من البلديات التي تحاول استراتيجيات جديدة للحد من نمو خيارات الإقامة القصيرة مثل Airbnb و Stayz.





واشار الوكيل العقاري تشاد عربيد الى انه وفي عام 2022 ، فرض مجلس مدينة بريزبن معدلات رسوم بلدية أعلى بنسبة 50 في المائة لأصحاب الإقامة القصيرة ، وزادها الأسبوع الماضي مرة أخرى إلى 65 في المائة.



وفي ولاية فيكتوريا يبحث مجلس بلدية مدينة يارا ، في ملبورن ، في فرض ضريبة محددة على الإيجارات قصيرة الأجل ، بينما يخطط مجلس بايرون شاير لتحديد المدة التي يمكن فيها استخدام المنزل للإقامة القصيرة إلى 60 يومًا.





وعن ردود الفعل على هذه التغييرات اشار عربيد الى تصريح رئيس السياسة العامة في Airbnb ، مايكل كروسبي الذي حذر ، من أن القرار "قصير النظر" وسيكون له عواقب غير مقصودة.





وقال كروسبي إن نقص المعروض من المنازل ، والهجرة الداخلية في جميع أنحاء البلاد ، وتأخر تنفيذ مشاريع تطوير المساكن الجديدة هي عوامل مهمة يجب أخذها في الاعتبار قبل إدخال زيادة في الرسوم البلدية على العقارات في سوق الايجارات قصيرة المدى.



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