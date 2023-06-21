"إن لم يعجبك مكانك تحرك فأنت لست شجرة": كيف غيرت هذه المقولة مسار مهاجرة مصرية؟

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حياة السيدة إيمان علي مليئة بالتحدي والتطور والإبداع والتغيير، وهذا هو حال الفنان المبدع.

النقاط الرئيسية:
  • درست في مصر التصميم الغرافيكي لكنها عملت موظفة في مهنة التدريس.
  • بدأت بفتح مشروع صغير لتصميم الملصقات أثناء عملها في الوظيفة.
  • بعد هجرتها آثرت البدء بمشروعها الصغير الذي تهواه، وشاركت في أحد البازارات بعد شهر من وصولها.
تنقلت السيدة إيمان من مصر إلى الكويت فأستراليا.

وعلى عكس كثير من المهاجرين، بدأت السيدة إيمان هجرتها في أستراليا بعمل خاص درسته وعشقته في التصميم الغرافيكي، ولم تبحث عن الوظيفة ولهذا الأمر حكاية ترويها للإذاعة أس بي أس عربي24.
ملصقات متنوعة من انتاج إيمان علي.jpg
 نشأت السيدة إيمان وترعرعت في مصر، وتخرجت من الجامعة بتخصص التصميم الغرافيكي.

بعد زواجها، انتقلت إلى الكويت لتعمل لمدة 17 عامًا في مهنة التدريس التي تعتبرها مرهقة، وتتطلب ممن يمتهنها العمل كثيراً خارج وقت العمل.
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"إن لم يعجبك مكانك، تحرك فأنت لست شجرة"، عبارة شدتها ذات يوم وهي تقرأها.

عندها قررت أن تفتح عملاً مستقلاً في الكويت عبر التجارة الإلكترونية يكون منفذًا لها لتعمل ما تحب.
خاضت تحديات إثبات الوجود في عملها الصغير عربياً، وحقق هذا العمل نجاحًا جزئيًا بعد عمليات تطوير كثيرة.
مجموعة متنوعة من انتاج إيمان علي.jpg
بقي صدى العِبارة أمامها، لتقرر لاحقاً الهجرة إلى أستراليا رغم الاعتراضات الكثيرة التي واجهتها حينها.

 عن اختيار أستراليا قالت: " كان لا بد من التغيير للبحث عن فرص أخرى، فاخترنا أستراليا لأن طقسها مناسب عن كندا".

حكت رحالها في مدينة أديليد لتبدأ مشورا الهجرة، وقررت أن تبدأ حياتها في أستراليا بمشروعها الذي بدأته في الكويت ولم تكمله.
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وحالفها الحظ أن تعرض منتجاتها بعد شهر ونصف من وصولها على أديليد لتنال إعجاب الحضور.

تبد ع السيدة إيمان بإنتاج الملصقات والتصاميم على الأكواب والكراسات وصنع الميداليات والشعارات باللغتين العربية والإنجليزية وتبذل جهدا كبيراً في تطوير أدواتها ومنتجاتها عبر اختيار خامات ممتازة تليق بزبائنها.
نموذج من تصميم إيمان علي.jpg

عن تجربة الوظيفة والعمل خاص، تفضل السيدة إيمان العمل الخاص لأنها تجند طاقتها في شيء من فكرها وإبداعها ويعود إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و صفحتها
Emy Art Shop


على الرغم من السيدة إيمان علي هاجرت عام 2022 إلى استراليا، إلا أنها تحقق سمعة جيدة في مجالها وتشارك في كل الفعاليات المجتمعية لعرض منتجاتها، وتأمل أن يتطور عملها ليصبح عالمياً.

للاستماع لتجربة المهاجرة إيمان علي في بدء عمل خاص لها في أستراليا. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.

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