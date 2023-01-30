عامل نظافة أم مطرب: ما هي قصة الشاب المغربي الذي يتابعه مئات الآلاف على منصات التواصل؟

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محفوظ لعفر Credit: Facebook

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نال عامل النظافة المغربي الشاب محفوظ لعفر شهرة واسعة عن طريق توثيق عمله اليومي وعرض موهبته في مجال الغناء، قائلا إنه يريد غرس ثقافة العمل لدى الشباب.

ويحظى الشاب بمتابعة أكثر من 300 ألف شخص على فيسبوك وما يزيد عن مئة ألف على منصة "إنستغرام" إضافة إلى 77 ألف مشترك على موقع "يوتيوب".

ويصور محفوظ الذي يعمل في مدينة تمارة المغربية يومياته في العمل ويوضح المصاعب التي تعترضه مع زملائه، مثل إزالة القمامة في الأيام الممطرة.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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