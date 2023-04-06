كتاب طبخ جديد من جامعة موناش في ميلبورن يهدف إلى إراحة مرضى القولون العصبي

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Every year, 50 per cent of Australians experience gut health problems, including IBS, according to the CSIRO. Source: SBS

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في حلقة اليوم من بودكاست "تحت المجهر" سنتحدث عن متلازمة القولون العصبي وكتاب الطبخ الذي طوره الباحثون في جامعة موناش في ملبورن للمساعدة على معرفة أنواع الطعام التي تثير أعراض هذه المتلازمة لدى الأفراد.

Key Points
  • يعلني حوالي واحد من كل خمسة أستراليين من أعراض القولون العصبي، وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه الحالة هي أكثر شيوعًا عند الشباب والنساء.
  • من الأعراض التي ذكرها الدكتور بيطار للقولون العصبي هي آلام في البطن وتقلصات وإمساك وإسهال وزيادة الغازات والانتفاخ في البطن
  • اتباع نظام غذائي قليل الفودماب أو هو التوقف عن تناول جميع الكربوهيدرات لمدة قصيرة مما سيقلل من الأعراض الهضمية للقولون العصبي.
يعاني حوالي واحد من كل خمسة أستراليين من أعراض القولون العصبي، وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه الحالة هي أكثر شيوعًا عند الشباب والنساء.

يقول خبراء الصحة إن ما نأكله يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من القولون العصبي وعلاجه. لهذا السبب طور الباحثون في جامعة موناش في ملبورن كتاب طبخ للمساعدة في معرفة أنواع الطعام التي تثير الأعراض لدى الأفراد.

وفي لقاء مع الطبيب العام الدكتور هاني بيطار، قال إن متلازمة القولون المتهيج أو القولون العصبي المعروف ب Irritable Bowel Syndrome لديه العديد من الأسباب والأعراض المختلفة.

وأضاف أن على الأقل 50% من العرب يعانون من القولون العصبي وذلك يعود إلى طبيعة الطعام الذي يتناولوه.

ومن الأعراض التي ذكرها الدكتور بيطار للقولون العصبي هي آلام في البطن وتقلصات وإمساك وإسهال وزيادة الغازات والانتفاخ في البطن.
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أما الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى هذا المرض فهي عديدة، فقد تكون عدم القدرة على هضم بعض الأنواع من الأطعمة أو أجزاء موجودة في المأكولات مثل سكر الحليب أو لاكتوز.

أما السبب الثاني فهو عصر الهضم الناتج عن ضغوطات الحياة والاضطراب النفسي فيظهر عند الأفراد الذين يعيشون في ظروف مليئة بالتوتر والقلق.

وأشار الدكتور بيطار أنه هناك سبب غير معروف للقولون العصبي، وهنا على المريض أن يبدأ بالتوقف عن تناول بعض أنواع الأطعمة واختبار نفسه إلى أن يكتشف سبب الأعراض التي يعاني منها وذلك طبعاً تحت مراقبة الطبيب.

وبما يخص العلاج أشار الدكتور بيطار أنه علينا معرفة السبب أولاً اذا كان ممكن من أجل إيجاد الحل.

لذلك من الضروري استشارة الطبيب الذي سيتابع تاريخ المرض وما هي الأمور التي تزيد من الأعراض ويقوم بإجراء ناضور للمريض وبعض الفحوصات إلى أن يكتشف السبب.
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ونوه الدكتور بيطار أنه هناك أدوية للتهضيم مثل "Spasmo-Canulase" و"Festal" كانت تستعمل قديماً في مصر وتساعد على حل مشكلة عصر الهضم.

وتحدث الدكتور بيطار عن FODMAP والتي هي مجموعة من الكربوهيدرات والسكريات قصيرة السلسلة التي يصعب هضمها أو امتصاصها.

فاتباع نظام غذائي قليل الفودماب أو "Low FODMAP Diet" هو التوقف عن تناول جميع الكربوهيدرات لمدة قصيرة مما سيقلل من الأعراض الهضمية للقولون العصبي بما في ذلك الانتقاخ والغازات المعوية.

وشدد الدكتور بيطار على أهمية استشارة أخصائي التغذية قبل البدء بأي نظام غذائي.

أما عن كتاب الطبخ الذي أصدره الباحثون في جامعة موناش في ملبورن والذي يحتوي على 120 وصفة طعام فقال إنه نابع عن دراسات سابقة أظهرت أن العديد من الأشخاص يعانون من مشاكل في الهضم لذلك سيساعد طبعاً في التخفيف من أعراض المتلازمة.

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