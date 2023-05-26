"أمامي ورق وممثل صغير": كيف أدار الأب ابنه في فيلم Sparrows 11 ليحصد جائزة أصغر طفل ممثل؟

النقاط الرئيسية: صوّر فيلم Sparrows 11 عام 2018 في كوينزلاند وشارك في مهرجانات في جنوب استراليا وبلجيكا

جسّد Sparrows 11 قضية كل طفل حرم من أحلامه جراء اليتم من خلال حياة طفل يتيم يعمل وينتعل أكياس البلاستك بدلًا من الأحذية ويحلم رغم قساوة الحياة عليه

حصد الفيلم جائزة مفتاح العودة عن أصغر طفل ممثل للطفل ابراهيم عمار بركات في مهرجان العودة السينمائي السابع في فلسطين بمشاركة 277 فيلم عربي واجنبي

في عالمنا هذا هناك أطفال، حتى في النوم لا يستطيعون اكمال احلامهم.





قدّم فيلم Sparrows 11 في ثلاث دقائق يتيمة، قضية تلمس القلب وتحرك الوجدان اذ صوّر واقعًا يسلب الطفولة من كتابة وإخراج عمار بركات.





جسّد Sparrows 11 حياة طفل يتيم يعمل يحلم ويعيش الاحلام بالواقع وينتعل أكياس البلاستك بدلًا من الأحذية ويحاكي الطبيعة والاصوات ببراءة الطفولة رغم قساوة الحياة عليه.





حصد فيلم Sparrows 11 على جائزة مفتاح العودة عن اصغر طفل ممثل للطفل ابراهيم عمار بركات



استهل المؤلف والمخرج السينمائي العراقي الأصل عمار بركات الحائز على دبلوم اخراج سينمائي من بغداد عام 1992 مداخلته عبر برنامج “Good Morning Australia” بالإضاءة حول رسالة هذا العمل اذ يقول:





العصفور هو حلم الحرية امام قيود اليتم ويحمل قضية كل طفل في العالم تسلب منه احلامه





عمار الذي صوّر هذا العمل عام 2018، اختار عدم مشاركة هذا العمل في مهرجان العودة السينمائي في فلسطين حتى هذه السنة.





حول إدارة المخرج الأب للمثل الابن يقول عمار:





شكل الفيلم تحديًا خاصًا في إدارة طفل كممثل وتوجيه أدائه لإخراج مشاعره الصادقة





"أمامي نص على ورق وممثل صغير".





أشار بركات الى أن إبراهيم رافق مسيرة المخرج قائلًا:





"رافقني إبراهيم في مواقع التصوير أكثر من مرة، ولكنه لم يتخيّل انه سيكون بطلًا لاحد اعمالي".





كيف تفاعل الطفل إبراهيم مع فرح النجاح وتألقه كأصغر ممثل؟ وهل يظهر رغبة في احتراف التمثيل مستقبلًا؟







الإجابة مع عمّار بركات في الملّف الصوتيّ أعلاه.





جبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



