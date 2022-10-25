SBS Arabic24

وداع مؤثر من قرد لصاحبه: هل الحيوان أكثر وفاءا من الإنسان؟

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نشر في: 25/10/2022 11:27am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 25/10/2022 11:27am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS
أثار فيديو نشرته BBC ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الإجتماعي حيث ظهر في المقطع المصور الذي تم تصويره في سريلانكا قرد من نوع "اللانغور" يقوم بحركات مؤثرة في الوداع الأخير لصاحبه.

ويظهر الفيديو القرد وهو يقبل صاحبه ضمن طقوس الدفن كما جلس بجوار قدمي صاحبه. ورغم كل المحاولات لإبعاده فقد ظل القرد متمسكا بالبقاء إلى جانب صاحبه الذي اعتاد على إطعامه.

وقد أشاد المعلقون بما يعكسه الفيديو من وفاء الحيوان.
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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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