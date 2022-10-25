وداع مؤثر من قرد لصاحبه: هل الحيوان أكثر وفاءا من الإنسان؟

أثار فيديو نشرته BBC ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الإجتماعي حيث ظهر في المقطع المصور الذي تم تصويره في سريلانكا قرد من نوع "اللانغور" يقوم بحركات مؤثرة في الوداع الأخير لصاحبه.





ويظهر الفيديو القرد وهو يقبل صاحبه ضمن طقوس الدفن كما جلس بجوار قدمي صاحبه. ورغم كل المحاولات لإبعاده فقد ظل القرد متمسكا بالبقاء إلى جانب صاحبه الذي اعتاد على إطعامه.





وقد أشاد المعلقون بما يعكسه الفيديو من وفاء الحيوان.



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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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