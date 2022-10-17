SBS Arabic24

فيديو لدب قطبي زاحف يحصد ملايين المشاهدات

SBS Arabic24

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Credit: Social media

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نشر في: 17/10/2022 11:12am
By Petra Taok Al Hindi, Sylva Mezher
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 17/10/2022 11:12am
By Petra Taok Al Hindi, Sylva Mezher
المصدر: SBS
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو يظهر حركة بدت غريبة للبعض، عندما زحف دب أبيض اللون فوق مياه متجمدة.

ونال فيديو الدب القطبي نحو مليوني مشاهدة حتى يوم الأحد.

وقد قال البعض إن الدببة تستطيع تلافي تكسر الجليد الرقيق بهذه الطريقة.

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تحدثت بترا طوق وسيلفا مزهر عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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