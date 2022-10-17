فيديو لدب قطبي زاحف يحصد ملايين المشاهدات

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو يظهر حركة بدت غريبة للبعض، عندما زحف دب أبيض اللون فوق مياه متجمدة.





ونال فيديو الدب القطبي نحو مليوني مشاهدة حتى يوم الأحد.





وقد قال البعض إن الدببة تستطيع تلافي تكسر الجليد الرقيق بهذه الطريقة.





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تحدثت بترا طوق وسيلفا مزهر عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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