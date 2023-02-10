"جنة بلا ناس ما بتنداس": مهاجرة تكسر مشاعر الغربة بفعاليات تجمع نساء الجالية

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ضمن بودكاست "قصتي" ندخل عالم المهاجرة الأردنية الأسترالية نسيم حصوة، والمشاعر المختلطة بين غربتي الثقافة واللغة في المرحلة الأولى من هجرتها.

النقاط الرئيسة:
  • بدايات الهجرة كانت المشاعر مضطربة في أجواء حضارية جديدة.
  • ترى العمل في رعاية الأطفال" أمانة" وضعها الآباء بين يديها.
  • مدرسة أبنائها كانت المدخل لمعرفة أستراليا عبر ال community Hub .
هاجرت عام 2017 قادمة من قطر، متجهة ما زوجها وأطفالها الثلاثة نحو أفق جديد إلى أستراليا وتحديداً إلى مدينة ملبورن.

البدايات كما قالت السيدة نسيم حصوة ل أس بي أس عربي24 لم تكن سهلة، بل هي خليط من المشاعر بين التأقلم معه الحياة الجيدة والشعور بالغربة في مكان لا تعرف فيه أحداً.

وكان لابد من التأقلم وتحد الذات وقبول الواقع كما هو.
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تخرجت السيدة حصوة في علم الكومبيوتر من بلدها الأردن، وبعد الزواج والذهاب لقطر تفرغت لتربية الأولاد.

لم تعهد الغربة خارج نطاق العالم العربي، لذلك كان التحرك للهجرة إلى أستراليا لها غربتان "غربة اللغة والثقافة".


اللحظات الأولى في انتساب الأولى لمدرسة أولادها كانت المدخل لأفق جديد فتح لها أبواب التأقلم في الحياة الجديدة حيث شرحت لها مديرة المدرسة وجود Community Hub في منطقتهم يتضمن نشاطات متعددة.

وجدت في التطوع ملاذاً للانخراط في الحياة في ملبورن، ثم بدأت بتلقي دورات لتقوية لغتها الإنجليزية.
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أحبت العمل التطوعي، وهذا دعاها لدراسة رعاية الأطفال فحصلت على شهادة تأهيل في هذا التخصص لتعمل فب إحدى المدارس الحكومية.


أحبت هذا العمل وتخلص له، مع ما يتضمنه من تفاصيل مهمة للعناية بالأطفال ورعايتهم فهي تعتبرهم "أمانة" وضعها الآباء بين يديها.

"الجنة بلا ناس ما بتنداس" مثل شعبي معروف في بلاد الشام، وهو ما تؤمن به السيدة نسيم، إذ مع انشغال الجالية وبُعد المسافات بينها، قررت إبداع تجمعات اجتماعية؛ لخلق نوع من الألفة بين نساء الجالية بمختلف أطيافها للتعارف وخلق بيئة من الفرع والتفاعل.

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وتوضح: "أحب الناس، وشعرت بالغربة، فقررت كسرها بهذه التجمعات ونجحت، وهي فرصة أيضًا لجمع المهاجرات الجدد مع المهاجرات التي أمضين زمنا في أستراليا للاستفادة من خبراتهن".

تعتبر السيدة حصوة هجرتها إلى استراليا بأنها الخطوة الصحيحة في حياتها وتعبر عن فرحتها أنها مع زوجها أحسنوا الاختيار لتكون أستراليا محط هجرتهما.

داعية المهاجرات الجدد تعلم الإنجليزية والانخراط بالحياة في أستراليا فهي مكان تحقيق الإنجازات.


للاستماع لقصة المهاجرة الأردنية الأسترالية السيدة نسيم حصوة. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.



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