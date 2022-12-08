كيف استطاع هذا الشاب العراقي-الأسترالي دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟

النقاط الرئيسية: جاءت فكرة الصراف بتوسيع هواية التطعيم خلال العطلة المدرسية الكبيرة التي امدها ثلاثة أشهر في العراق

تمكن حسام من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تطعيم شجرة فاكهة بعشرة أنواع من الفواكة

الفواكة هي النكتارين الأصفر والأبيض والخوخ الأبيض والأصفر والمشمش واللوز والكرز والخوخ الأحمر والخوخ الذهبي والخوخ العادي

دخل الشاب حسام الصراف، وهو أسترالي من أصول عراقية، موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تطعيم شجرة بعشرة أنواع من الفاكهة، لكن المسؤولين القائمين على موسوعة غينس اختاروا خمسة أنواع فقط واعتبروها أنواعاً مختلفة.





وقال حسام الصراف، الذي يعمل مسؤولاً للتعددية الثقافية في احدى مدارس مدينة شيبرتون في فيكتوريا، إن "التطعيم كان هوايتي منذ الصغر عندما كنت في العراق تعلمت طريقة التطعيم في المدرسة من خلال درس الزراعة. كل طالب كان من المفروض ان يقدم مشروعاً صغيراً لتطعيم شجرة. فقمت بتقديم مشروعي الصغير وهو تطعيم شجرة التين الأسود بالتين الأبيض."



جاءت فكرة الصراف بتوسيع هواية التطعيم خلال العطلة المدرسية الكبيرة التي امدها ثلاثة أشهر في العراق عندما كان يزور أفاربه في المزرعة بمدينة السماوة مركز محافظة المثنى في العراق ومنطقة المحمودية في بغداد. عندما وصل حسام إلى أستراليا في العام 2009 أصبحت الفرصة متاحة له بشكل أكبر لتطوير مهاراته وكسب خبرات جديدة بخصوص الزراعة عن طريق البحث عن خطط فريدة من نوعها.





وأضاف حسام، لإذاعة اس بي أس عربي24، أن "التطعيم أخذ الحصة الأكبر من اهتماماتي الزراعية التي تحولت فيما بعد إلى شغف كبير. أن أغلب الأشجار في حديقتي تتكون من أربعة وخمسة وستة أنواع من الفاكهة."





وتمكن حسام من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تطعيم شجرة فاكهة بعشرة أنواع من الفواكة، لكن مسؤولين من موسوعة غينيس اختاروا خمسة أنواع فقط على انها أنواع مختلفة، بحسب كلام السيد حسام الصراف.





والفواكة هي النكتارين الأصفر والأبيض والخوخ الأبيض والأصفر والمشمش واللوز والكرز والخوخ الأحمر والخوخ الذهبي والخوخ العادي.



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"جاءت فكرة التقديم لموسوعة غينيس للأرقام القياسية عندما زارتني سيدة صديقة لي إلى حديقتي المنزلية وسألتني أين شجرة اللوز التي تحتوي على 12 غصناً من الفواكة المتنوعة، أخبرتها لقد قمت بقصها بسبب الازعاج الذي سببته الطيور المحلية في المنطقة التي نعيش فيها. أخبرتني لماذا قطعتها كان الأجدر بك ان ان تقدم على جائزة غينيس للأرقام القياسية. فأعجبتني الفكرة وقررت أن اتنافس على الجائزة."





وذكر السيد الصراف" لقد كنت أعمل أساسا على تطعيم شجرة من سبعة عشرة فرعاً لكن الذي نجح منها هو عشرة أنواع من الفاكهة فقررت التقديم على الجائزة. بعث المسؤولون في غينيس مختصين في مجال الزراعة من جامعة ملبورن وجامعة لندن للإطلاع على الشجرة ودراستها فقرروا بعد ذلك قبولي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بخمسة أنواع من الفاكهة."





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