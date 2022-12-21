"المرأة العربية تخاف من النجاح": كيف استطاعت سيدة محجبة التميز في مجال تصفيف الشعر

النقاط الرئيسية: تعلمت حنان من والدتها كل ما يتعلق بالمكياج وتصفيف الشعر

اتجهت حنان للدراسة لتحصيل المؤهلات المطلوبة ورغم ما استغرقه ذلك من وقت إلا أنها ترى أن ذلك شكل "نقلة" بالنسبة لها

كان على حنان أيضا التغلب على الصور النمطية لدى البعض عن السيدات المحجبات خاصة في مجال مثل مجال تصفيف الشعر

نشأت حنان إبراهيم في كنف والدتها التي كانت تعمل في مجال التجميل وتعلمت منها كل ما يتعلق بالمكياج وتصفيف الشعر. عملت في المحل الخاص بوالدتها على مدار سنين واكتسبت الكثير من الخبرة والمهارة.





عندما انتقلت حنان إلى أستراليا حاولت العمل في نفس المجال ولكنها اكتشفت أن الخبرة وحدها لا تكفي.





تقول حنان لأس بي أس عربي: "كل شيء يتم هنا وفق معايير وضوابط محددة. العمل في مجال تصفيف الشعر والمكياج في العالم العربي لا يتطلب مؤهلات معينة ولكنه يعتمد فقط على المهارة."



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اتجهت حنان للدراسة لتحصيل المؤهلات المطلوبة ورغم ما استغرقه ذلك من وقت إلا أنها ترى أن ذلك شكل "نقلة" بالنسبة لها.





"تعلمت الكثير عن أنواع البشرة والمواد التجميلية وأنواع التحسس التي قد تصيب البعض. معرفة كل تلك المعلومات والحصول على المؤهلات المطلوبة يحمي الشخص من الوقوع في الأخطاء المهنية."





ولكن الحصول على المؤهلات لم تكن العقبة الوحيدة أمام حنان.





كان على حنان أيضا التغلب على الصور النمطية لدى البعض عن السيدات المحجبات خاصة في مجال مثل مجال تصفيف الشعر.





تقول حنان: "في وسط الجالية العربية لم يكن أحد يستغرب عمل سيدة محجبة في مجال تصفيف الشعر ولكني واجهت صعوبة في التعامل مع المجتمع الأوسع."



تقوم حنان بالمشاركة في تصفيف العارضات من أجل جلسات تصوير المجلات Credit: @lahfete_hairstyle_ تقول حنان إنها في بداية بحثها عن عمل كانوا يسألونها عن مؤهلاتها ولكنها بعد الحصول عليها ظلت تواجه صعوبات.





"كنت كلما اتقدم للعمل يتم رفضي وعندما سألت معلمتي عن سبب الرفض المتكرر قالت لي إنه بسبب حجابي."





بعد التنقل بين عدة أماكن تمكنت حنان من افتتاح محلها الخاص.





"في النهاية ما يميز الإنسان هو مهارته وإمكانياته."





ترى حنان أن كثيرا من السيدات لا يعرفن كيف أو من أين يبدأن.





"أغلب النساء العربيات يخفن من التقدم والنجاح. الخوف يأتي من الغربة وعدم وجود أحد ليساندهن."





"بعض النساء تحاولن اختصار الطريق بالبحث عن أعمال سهلة بدلا من محاولة معادلة مؤهلاتهن."



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شاركت حنان في مسابقة AHIA (Australian Hair Industry Awards) والتي يتم من خلالها منح مجموعة جوائز تم إطلاقها بناءً على طلب العاملين في مجال التجميل ويتم التحكيم من قبل لجنة مستقلة من الحكام والإعلاميين وخبراء العلاقات العامة.





ويتم منح تلك الجوائز في حفل كبير في شهر أكتوبر من كل عام في مدينة جولد كوست.





نجحت حنان في أن تكون أحد المتنافسين النهائيين في مسابقة مصففي الشعر المستقلين لعام 2021.





"إذا كان العمل الذي أقوم به على نفس مستوى مصففي الشعر الكبار فلماذا لا أكون معهم؟"





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