أس بي أس عربي۲٤

نشرة أخبار المساء 4/11/2022

أس بي أس عربي۲٤

world news arabic

world news arabic Source: SBS

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نشر في: 4/11/2022 4:59pm
By Hachem El-Haddad
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

بلدة فوربس في وسط نيو ساوث ويلز تستعد لأسوأ فيضانات منذ سبعين عاما. تجدد السجال بين الحكومة والمعارضة اليوم بشأن اعادة نساء وأطفال عائلات داعش من سوريا بعد الكشف عن الاعداد لوصول مجموعة ثانية منهم الى استراليا. مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي أمس في الضفة الغربية المحتلة، وغارات على غزة فجر اليوم بعد إطلاق أربعة صواريخ من القطاع. واشنطن تطالب مصر بإحراز تقدم في مجال حقوق الانسان قبل قمة المناخ.

نشر في: 4/11/2022 4:59pm
By Hachem El-Haddad
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
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