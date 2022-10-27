المترجم غسان السعدي: مياه الفيضانات أنحسرت في شيبرتون لكن صدمة الناس عند العودة لمنازلهم كبيرة

النقاط الرئيسية
- خدمات الترجمة متوفرة للسكان المتضررين من الفيضانات في شيبرتون
- مياه الفيضانات الفيضانات انحسرت الآن ومعظم السكان عادوا إلى منازلهم
- الخدمات متواصلة لمساعدة السكان على تجاوز الأزمة
أكد مترجم يعمل مع ابناء الجالية العربية في منطقة شيبرتون شمالي فيكتوريا إن الأمور تحسنت بحلول الجمعة مع انحسار مياه الفيضانات اليت ضربت المدينة، لكنه أشار إلى وجود صدمة بين السكان الذين عادوا إلى منازلهم ليروا الضرر الذي لحق بها.
وتم وضع المترجمين بعدة لغات بخدمة سكان المناطق المتضررة من الفيضانات فس شمالي فيكتوريا للمساعدة في التواصل مع الجاليات التي لا تتكلم الانجليزية.
ويقول المترجم غسان السعدي متحدثا مع أس بي أس عربي24 عبر الهاتف من شيبرتون إنه يساعد في التواصل مع ابناء الجالية العربية والذين يقصدون مركز الايواء وتقديم الخدمات في "شيبرتون شو غراوند" حيث يستطيعون التقدم للحصول على مختلف الخدمات ومنها المساعدات المالية للمتضررين من الفيضانات.
Source: Supplied / Servet Doktoroğlu
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واضاف إن اعداد الاشخاص المتبقين في مركز الايواء قد قلت مع عودة المزيد منهم إلى منازلهم.
ويسترسل المترجم السعدي بالقول إن الصدمة الاكبر كانت، بحسب ما نقل اليه بعض من ابناء الجالية الذين يساعدهم في الترجمة، عندما عادوا إلى منازلهم ووجدوها مليئة بالمياه.
Source: Supplied
وينقل عنهم السعدي القول إن تنظيف المنزل استغرق عدة ايام لكنها رغم ذلك لم تعد كانت كما في السابق مع وجود مخاطر صحية جراء الرطوبة.
ومع تعرض عدة أجزاء من شمالي فيكتوريا لخطر الفيضان جراء الامطار الغزيرة خلال الاسبوع الماضي ، تم أخلاء السكان الذين كانوا تحت تهديد المياه إلى مركز ايواء في شيبرتون.
ويوضح السعدي إنه بدأ العمل هناك منذ أسبوع وتم تمديد مهمته لاسبوع آخر.
ويشير إلى ان المتطوعين خاصة من الجالية العربية لعبوا دوراً مهماً في القيام بمهام الانقاذ خلال الفيضانات.
وختم السعدي حديث بالقول إن عمله يتركز على مساعدة السكان من الجالية العربية في التواصل مه السلطات والمنظمات وخدمات أستراليا في الحصول على مختلف المساعدة الحكومية ومن بينها المخصصات المالية.
يمكنكم الاستماع إلى المقابلة كاملة مع المترجم غسان السعدي بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.
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