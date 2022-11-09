الرياضة المجتمعية وفوائدها الكبيرة: لماذا يجب عليك الانضمام اليها؟

أصبح ملعب كرة القدم التابع لمجلس المدينة موطنًا لفريق ملبورن المجتمعي لكرة القدم Melbourne Social Soccer، ومكانًا للتبادل الثقافي والتنوع.





تطور MSS من مجموعة عادية من الأشخاص يبحثون عن نشاط ممتع، كما يقول المؤسس المشارك مايكل ماك آرثر. لأن يصبح الآن أحد أكبر نوادي كرة القدم المحلية في فيكتوريا.





اللاعبون كانوا في الغالب من الطلاب الدوليين والمهاجرين الوافدين حديثاً، لقد اكتشفوا مكاناً آمناً وودوداً لمقابلة الناس والقيام بشيء فعلوه في أوطانهم، كما يقول السيد ماك آرثر.



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نحن لا نقوم بالتدرب، نحن فقط نحضر يوم السبت أو خلال الأسبوع ونلعب مباراة ممتعة، ذو طابع تنافسي، لكننا لا نلعب للفوز ببطولات Michael McArthur, MSS co-founder

تبلغ تكلفة المشاركة في المباراة حوالي 10 دولارات ويمكنك الانضمام بغض النظر عن مستوى المهارة أو اللياقة البدنية، يجب أن يكون عمرك 18 عاماً أو أكثر، لاعبي MSS تتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات.





ينضم الناس لأسباب تتجاوز فوائد اللياقة البدنية الواضحة، يتواصل العديد من الأشخاص بعد المباراة، وأصبحت مجموعة سيدات السبت المتنامية بسرعة شديدة الترابط.



Women playing basketball Credit: Getty Images/Peathegee Inc

كيف تفيد الرياضة المرأة متعددة الثقافات؟

تجد النساء من خلفيات متعددة الثقافات مسارات في الرياضة بفضل أشخاص مثل مولينا أستاني، مؤسسة منظمة النساء متعدد الثقافات في الرياضة (MWIS).





ومن خلال الرياضة، تعزز MWIS التمكين والرفاهية والشعور بالانتماء إلى المجتمع، وتعالج الحواجز الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.





وتقول السيدة أستاني: "هذه تختلف من ثقافة إلى أخرى، لكن بالنسبة لمعظم المجتمعات، يتعلق الأمر بالدور التقليدي للمرأة في المجتمعات".





"الثقافة الحالية في النوادي الرياضية يمكن أن يهيمن عليها الذكور في الغالب، وأنجلو سكسون، وقد يكون هذا أمراً صعباً للغاية بالنسبة للنساء من خلفيات متنوعة. وهناك أيضاً حواجز اقتصادية، لذا فإن الرياضة هي آخر شيء في قائمة أولوياتهم".



Kayakers Credit: Getty Images/Robyn Wood تدعم منظمة المرأة متعددة الثقافات في الرياضة MWIS مبادرات مثل الرياضة للسيدات فقط مع حكام ومدربات من النساء، واللعب بملابس فضفاضة أو ارتداء الحجاب، وأنشطة تناسب المرأة التي لديها أطفال.





تقول أستاني إن ممارسة الرياضة تساعد النساء على التكيف مع أسلوب الحياة والعمل في أستراليا.



الرياضة تمنحك الثقة واحترام الذات وتساعدك على التغلب على مشكلات العزلة والاكتئاب في بلد جديد، والعثور على دعم الأصدقاء من المجموعات الرياضية، وتطوير العلاقات، والحصول على الدعم. كما أنه يتحدى المعايير السائدة في بعض هذه الثقافات Molina Asthani, Founder of Multicultural Women in Sport (MWIS)

Community soccer Credit: Melbourne Social Soccer

ما هي فوائد الرياضة على الشباب؟

تدير منظمات مثل مركز الشباب متعدد الثقافات برامج رياضية للشباب الوافدين حديثاً الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 25 عاماً لبناء شعور بالانتماء، ولتطوير الروابط في المجتمع المحلي.





يقول غاي بانشال، مسؤول مشروع الرياضة والترفيه في CMY، إن الرياضة توفر نظرة ثاقبة للمجتمع المحلي لأنها جزء متأصل في المجتمع الأسترالي.



تشمل المزايا مقابلة أصدقاء جدد، والتواصل مع فرص العمل المحلية من خلال النوادي الرياضية المحلية، وهي أيضاً تمارين جسدية وعقلية رائعة للشباب Jay Panchal, Sports and Recreations Project Officer at CMY

تعد إحدى المبادرات الرياضية لما بعد المدرسة CMY جزءاً من برنامج دعم الشباب في منطقة هيوم في ملبورن، بالتعاون مع مركز ترفيهي محلي لتوفير مكان لممارسة كرة الصالات، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والسباحة.





يقدم المركز دورات تدريبية في تدريب كرة القدم وكرة السلة، بهدف تطوير المسارات المهنية الرياضية للشباب.





برامج CMY الرياضية شاملة للجميع، وتدعم الشباب من جميع القدرات، وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، سيتواصلون مع شركاء مثل كرة السلة على كرسي متحرك و Disability Sports Victoria و Welcome Australia الذين لديهم برامج محددة لجميع القدرات.



Running group Credit: Getty Images/Belinda Howell

ابحث عن الرياضة المناسبة لك

عادة ما تكون الرياضات المجتمعية مجانية أو منخفضة التكلفة.





وإذا كنت شاباً، فإن مدرستك هي مكان رائع، اسأل أصدقائك عن كيفية مشاركتهم واتصل بمنظمات الشباب في منطقتك.





وتربط المجالس الناس من جميع الأعمار والقدرات بالنوادي والأنشطة الرياضية المحلية.





ووسائل التواصل الاجتماعية هي مصدر كبير أيضاً، يقول مايكل ماك آرثر: "يكتشفنا غالبية الناس من خلالMeet Up هذا هو المكان الذي تقوم فيه بالتسجيل والدفع مقابل لعبتك كل أسبوع".





ستجد كافة الرياضات متوفرة، فالخيارات غير محدودة.





تقول مولينا أستاني: "هناك منظمات تدير مجموعات ركوب الدراجات، هناك المشي في الغابات".





"تجمع مجموعات المجتمع أحياناً بين الرياضة والأنشطة الاجتماعية، ما عليك سوى العثور على مجموعة محلية في منطقتك والانضمام إلى أي رياضة ترغب بها".





يعد الحفاظ على النشاط البدني بانتظام أمراً مهماً لرفاهية الجميع، بغض النظر عن سنهم، لكن شدة ومقدار النشاط يختلفان حسب العمر والظروف البدنية، تحقق دائماً من أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في ممارسة روتينية جديدة.





لمزيد من المعلومات أو للعثور على نادي رياضي بالقرب منك، قم بزيارة The Australian Sports Commission.





المزيد في التدوين الصوتي أعلاه.





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