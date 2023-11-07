أستراليا والصين تشيدان بـ "حقبة جديدة" في العلاقات على الرغم من غمامة "أوكوس" والمخاوف التجارية

ناقش رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء الصيني شي جين بينغ حقوق الإنسان وتصاعد التهديدات ضد تايوان والحظر التجاري على الصادرات الأسترالية التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار أثناء زيارة رسمية يقوم بها ألبانيزي لبكين.





وأشاد شي برئيس الوزراء لعمله على تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات مع الصين، حيث وصف ألبانيز الاجتماع بأنه دافئ وناجح للغاية.





استغرق التحضير لهذا الاجتماع المهم 18 شهرًا.





وبالقيام بهذه الزيارة أصبح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أول رئيس وزراء أسترالي تطأ قدمه الأراضي الصينية منذ سبع سنوات، حيث التقى بالرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى لأكثر من ساعة في بكين.





وأعلن ألبانيزي أن المحادثات الرفيعة المستوى مع شي جين بينغ كانت "ناجحة للغاية"، في حين أشاد الرئيس الصيني بهذه الزيارة باعتبارها إيذانا ببدء حقبة جديدة في العلاقات.





وفي كلمته الافتتاحية، أشاد شي برئيس الوزراء لعمله على تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات.



وفي ذروة التوترات بين البلدين في عام 2020، فرضت الصين عقوبات تجارية عقابية على الصادرات الأسترالية التي تصل قيمتها الى 20 مليار دولار.





أما الآن فما زالت هناك بعض العقوبات لكن قيمتها تبلغ 2 مليار دولار فقط. ويقول البانيزي إنه يأمل في تحقيق اختراق آخر في هذا المجال.





ويقول الزعيم الصيني إنه تم حلحلة بعض المشاكل العالقة بين بكين وكانبيرا " في إشارة إلى نقاط الخلاف بما في ذلك حقوق الإنسان وتصاعد التهديدات ضد تايوان والحظر التجاري على الصادرات الأسترالية التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار في ذروتها.





ويقول ألبانيز إنه طرح موقف أستراليا بطريقة مبنية على مبادئ أساسية .





وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن الزعيم الصيني دائمًا ما كان يفى بوعوده ، وهذه طريقة إيجابية للبدء بالتعامل مع الناس. لكن ثمة اختلاف بالنظم السياسية والقيم.





وتبقى اتفاقية AUKUS نقطة خلاف بين أستراليا والصين. فالصين تعارض بشدة هذا التحالف الأمني الذي يضم أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والذي تعتقد الصين أنه يعكس "عقلية الحرب الباردة" وممارسات الهيمنة التي تهدف إلى احتوائها.





وتخشى الصين أيضًا من أن يؤدي AUKUS إلى تقويض النظام العالمي لمنع الانتشار النووي بسبب نقل التكنولوجيا إلى أستراليا.





وأكد ألبانيزي مجددًا التزام حكومته بالاتفاقية الأمنية، وسط التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بين الولايات المتحدة والصين.



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