الدكتور مايكل منصور: منعنا أبي من التحدث باللغة العربية لنتكيف مع المجتمع الأسترالي

حصد أستراليون مميزون على أوسمة وميداليات تقديرا لأعمالهم بمناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث.



Dr. Michael Monsour AOM تتمي هذه السنة عن سابقاتها بتفاوت أعدد الفائزات والفائزين حيص تبين أن عدد الفائزات يفوق عدد الرجال



ولعل من أبرز المكرمين الدكتورمايكل منصور وهو أسترالي من أصول لبنانية.



Dr. Michael Monsour AOM with his brother ans his late father. ينتمي الدكتور منصور إلى عائلة لبنانية مهاجرة حيث أتى والده من رأس بعلبك إلى أستراليا بحثا عن مستوى عيش أفضل لأسرته، وقال في ذلك



وصل والدي بمفرده إلى أستراليا عام 1937 على ظهر سفينة لمساعدة أهله في لبنان.

وعن حصوله على ميدالية OAM، قال الدكتور منصور أنه يشعر بالفخر لما حققه والده الذي لم يأل جهدا لمساعدة أهله في لبنان وتربية أبنائه وتعليمهم وحثهم على دراسة الطب.



أما عن عدم تعلمه للغة العربية، فقال الدكتور منصور بأنه ولد وترعرع في بلدة صغيرة بكوينزلاند لم يكن عدد سكانها آنذاك يزيد عن 26ألف شخص ولم يقطنها سوى الأستراليين.



كانت أستراليا في ذلك وقت أنكلوساكسونية بامتياز ولم نتعلم العربية لكي نكون جزءا من هذه المنظومة

يشعر الدكتور منصور بالفخر لكونه لبنانيا وأستراليا في نفس الآن.



أما عن امتهانه للطب، فأوضح الدكتور منصور أنه يحب هذه المهنة وسيظل يعمل بها بل أنه لا يستطيع الاستمرار في الحياة حياته دون ممارستها



لا أعتبر الطب مهنة بل نمط حياة يشعرني بالرضى عن النفس

وفي الختام تقدم الدكتور منصور بالشكر إلى روح والده وأخته التوأم وزوجته وأسرته والى كافة المجتمع الأسترالي.





استمعوا إلى اللقاء مع الدكتور مايكل منصور في الملف الصوتي أعلى الصورة.



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