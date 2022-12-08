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مهندس طيران مصري: انتظرت 5 سنوات ومديون بـ 270 ألف دولار للحصول على الإقامة الأسترالية

أس بي أس عربي۲٤

احمد نصر الدين في قمرة الطائرة التشبيهية

احمد نصر الدين في قمرة الطائرة التشبيهية Source: Supplied / supplied: أحمد نصر الدين

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نشر في: 8/12/2022 2:27pm, آخر تحديث: 8/12/2022 3:21pm
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS

بعد أن كان مهدداً بالخروج مع عائلته لانقضاء فترة بقائه في أستراليا. مبتكر فكرة إنشاء جهاز "الطيران التشبيهي" في محلEzyMart ، يحصل على الإقامة الدائمة في أستراليا.

نشر في: 8/12/2022 2:27pm, آخر تحديث: 8/12/2022 3:21pm
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • كانت بداية رحلة مهندس الطيران أحمد نصر الدين منذ عام 2018.
  • بعد فشل كل المحاولات أصبح مهدداً وعائلته بمغادرة أستراليا.
  • يصف أحمد هذه التجربة بأنها علمته معنى الصبر والمحاولة دون يأس.
تابعت إذاعة أس بي أس عربي 24 مسار كفاح مهندس الطيران المصري أحمد عبد الواحد نصر الدين للحصول على الإقامة والبقاء في أستراليا.   

وقال المهندس أحمد: "بحمد الله وبعد محاولات مضنية بتقديم الطلبات لأنواع مختلفة من التأشيرات واستنفاذ كل السبل، وصلني إشعار من دائرة الهجرة بحصولي وعائلتي على الإقامة الدائمة في أستراليا".

وكانت إس بي أس عربي 24 قد أجرت العام الماضي لقاء معه أثناء محاولاته للحصول على التأشيرة وقيامه بفكرة مبدعة بتركيب جهاز مقصورة "طيران تشبيهي" وتجميع ألفي قطعة لاستكمال الجهاز داخل سوبر ماركت، في فكرة أدهشت الجميع في سيدني وأستراليا.
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كانت بداية رحلة مهندس الطيران أحمد ناصر الدين منذ عام 2018، حيث قدم لأستراليا لبدء حياة جديدة والدراسة واستوفى الشروط اللغة الإنجليزية، لكن النقاط بدأت تزيد والقوانين قبول مهاجرين جدد بدأت تتغير للعمال المهرة مع وصوله لعمر 37 عاماً مما يفقده نقاطاً أخرى.

وعمل أكثر من 12 اختبارا للغة الإنجليزية، ونجح بها، وأيضاً Skills assessment لكن مع دخول الجائحة توقفت هذه التأشيرة وأصبحت مع مرور الوقت كل الأوراق منتهية الصلاحية. لذلك تقدم لتأشيرة Global Talent Visa.

وحول إن كان تنفيذ فكرة إعادة تركيب جهاز طيران تشبيهي يعطيه الحق أن يأخذ هذه التأشيرة للبقاء في أستراليا قال أحمد: "هذا يُثبت تأهيلي المهني، خاصة وأنني جمعت حوالي 2000 قطعة بمفردي."
موقع جهاز الطيران التشبيهي الذي جمعه أحمد من 2000 قطعة
موقع جهاز الطيران التشبيهي الذي جمعه أحمد من 2000 قطعة Source: Supplied / supplied: أحمد نصر الدين
وأضاف:" حقق هذا العمل شهرة في كل أستراليا، وتحدثت عنه الصحافة وأرسلت جميع روابط وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة". ولكن لم يتم قبولي، شعرت باليأس خاصة وأنني استثمرت في المحل وجهاز الطيران التشبيهي وأصبحت مديوناً بمبلغ 270 ألف دولا صرت مهدداً أنا وعائلتي بمغادرة أستراليا مع نهاية العام".

يضيف أحمد: " وصلت لمرحلة من قلة الحيلة، رغم تقديم كل الدعم من أبناء الجالية والأصدقاء ".

استشار أحمد إحدى المحاميات التي وجهته لفيزا،86 وبدأت مرحلة جديدة للبحث عن شركة أو شخص يتكفله على هذه الفيزا دون أي جدوى.

إلى أن التقى بأحد أصدقاء صديق له صدفة يبحث عن شخص بمؤهلاته، وكفله". 
أحمد نصر الدين مع عائلته
أحمد نصر الدين مع عائلته Source: Supplied / supplied:أحمد نصر الدين
لحظة استقبال التأشيرة:

بعد تحديث البيانات، بدأ أحمد يشق طريقه في الحياة آملاً الحصول على الإقامة الدائمة.

ويقول: " آخر تحديث ومتابعة لي للطلب كان يوم الجمعة دون أي تحديث، واستسلمت، على أمل حدوث شيء بعد عطلة نهاية الأسبوع".

ويضيف: "كان يوم السبت مساء، وكنت أصلي جماعة في المنزل مع والدي وأخي الذين جاؤوا للزيارة. وفجأة ظهر على ساعتي إشعار من دائرة الهجرة يفيد بقبول طلبي للحصول على الإقامة الدائمة، وسجدت شكراً لله".

وعن هل سيقدم لشركات الطيران مرة أخرى ليكمل المسيرة أوضح أحمد أن ذلك سيكون بعد أن يرد دينه على من فعل به خيرًا في هذه الرحلة الطويلة".

ويصف أحمد هذه التجربة بأنها علمته معنى الصبر والمحاولة دون يأس.

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