تعرفوا على الحلول عند تعثركم في سداد قرضكم الشخصي من أحد بنوك أستراليا؟

النقاط الرئيسية: تختلف أسعار الفائدة والرسوم وفقًا للمقرض ونوع القرض وظروفك.

درجة الائتمان الخاصة ترشد المُقرض إذا كان بإمكانك إدارة قرضك بطريقة مسؤولة.

تنظر البنوك المقرضة بتاريخك الائتماني الأسترالي قبل منحك القرض

يُعرف القرض الشخصي بأنه اقتراض مبلغ محدد من قبل شخص ما من أحد البنوك، ويقوم بسداده مع فائدة يفرضها عليه البنك المقرض، ويتم تسديد هذا المبلغ في مدة زمنية يتفق عليها الطرفان.





وعادة ما يلجأ الأشخاص للحصول على قرض شخصي لشراء شيء محدد كالسيارة، أو لقضاء عطلة، أو لإقامة حفل زفاف، أو لأمر طارئ.





ووفق أندروا دادسويل من فريق Moneysmart من الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات، فإن هذا القرض يساهم بالتخفيف أو توزيع تكاليف على الشخص المقترض ضمن فترة زمنية محددة. وبناء عليه يجب عليه إدارة أمواله بطرقة جيدة.



ويوضح أندور، أن العبء الذي يترتب عند أخذ القرض هو الرسوم والفائدة التي تفرضها البنوك على الشخص، بحيث يتراوح نطاق الاقتراض النموذجي من 2000 دولار إلى 100000 دولار، ضمن فترات سداد تمتد من سنتين إلى سبع سنوات.



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ما المتطلبات التي يجب توافرها ليصبح المقترض مؤهلًا للحصول على قرض؟





أولا، يجب أن يكون المقترض مواطنًا أستراليًا أو مقيمًا دائمًا وعمره أكبر من 18 عامًا.





ويوضح دادسويل: "هناك بعض الاستثناءات، حيث يمكن لحاملي التأشيرة المؤقتة، الحصول على قرض شخصي، ضمن مواصفات ومتطلبات محددة".





كما سينظر المُقرضون على التاريخ الائتماني الأسترالي للشخص عبر طلب تفاصيل توظيفه، وإثباتات مثل الأصول، والديون المتعلقة به، بما في ذلك بطاقات الائتمان.





كما سينظرون في "درجة الائتمان" الخاصة به.



Credit report form on a desk with other paperwork. There are also a pen, glasses and a calculator on the desk Credit: courtneyk/Getty Images

ما هي درجة الائتمان؟

هي البحث عن التاريخ أو السيرة الائتمانية للشخص وفق الخبيرة المالية إيمي برادني جورج من مؤسسة Finder.





حيث توضح أن "درجة الائتمان بالشخص، هي درجة أو رقم يتراوح عمومًا بين 0 و1000، تمنح المقرضين معيارًا على قدرة المتقدم للحصول على القرض من إدارة الائتمان بمسؤولية."



إذا كانت درجة الائتمان منخفضة، فهذا يعني وجود خطر على المقرضين مما سيجبرهم على رفع سعر الفائدة. ايمي برادني جورج

وستنخفض درجة الائتمان الخاصة بالشخص، إذا فاته سداد أقساط بطاقات الائتمان أو قروض له في السابق.





ورغم أنه قد يكون من المغري التقدم بطلب إلى عدد من المقرضين في وقت واحد، إلا أن هذا قد يؤدي في الواقع إلى خفض درجة الائتمان الخاصة بالشخص، لأنه يشير إلى أنه يتعرض لضغوط مالية ولم يحسن إدارتها.



Credit: Jacobs Stock Photography Ltd/Getty Images

ما هي أنواع القروض الشخصية؟

بعد البحث عن المقرضين، ومعرفة أسعار الفائدة، والرسوم والمتطلبات وشروط القرض، يجب القيام بحساب القروض الشخصية عبر موقع حاسبة القروض التي يقدمها موقع Moneysmart .







كما تقدم المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الاستثمار مجموعة من القروض الشخصية بأسعار فائدة تنافسية.





ويوضح بول فارمر من مؤسسة " Heritage and People's Choice للقروض " أن "البنوك وشركات الاستثمار ملزمة بأنظمة إقراض مسؤولة لضمان قدرة المقترض على تحمل القرض".





ويضيف: "يقدم المقرضون غير المصرفيين قروضًا شخصية، وبشكل عام، تكون متطلبات تقييم القروض الخاصة بهم أكثر راحة من البنوك. ومع ذلك، فهم يرفعون أسعار فائدة أو يطلبون رسومًا أعلى".





و هناك نوعان رئيسان من القروض الشخصية التي يجب مراعاتهما وهما: القرض بضمان أو بغير ضمان.





ويُستخدم القرض بضمان عادة لشراء أصول كبيرة مثل السيارات. حيث يستخدم المُقرض الأصول لدى الشخص كضمان لتقليل أي مخاطر قد يتعرض لها، إذا لم يتمكن المقترض من الوفاء بالتزامات قرضه.





فإذا لم يقم بسداد أقساطه، عندها يمكنهم استعادة الأصول. ولذلك فالقروض المضمونة عمومًا لها أسعار فائدة ثابتة.





فيما لا تتطلب القروض غير المضمونة وجود أصل كضمان، وبالتالي فإن أسعار فائدتها تكون أعلى بشكل عام.





يوضح فارمر: "يقوم المُقرض بتقييد المبلغ الذي يمكنك اقتراضه". وتتراوح أحجام القروض بشكل عام من 2000 دولار إلى 20000 دولار."





كيفية التقدم بطلب للحصول على قرض؟





إذا كان المقترض واثقًا من قدرته على إدارة الأقساط ودفعها، فيمكنه التقدم بطلب إلى المُقرض المفضل لديه عبر الإنترنت وإرفاق المستندات الخاصة به.





ومن النادر ما يتم رفض الطلب.





بعدها يتم تقييم الطلب، ويُدرس دخل الشخص إن كان كافيًا لتغطية الأقساط.





لذلك تحذر السيدة برادني جورج ، أنه " إذا كان الشخص يعمل في وظيفة غير مستقرة، أو ليست دائمة، فهذه عوامل خطر تؤثر على عدم قبول الطلب".



You can always discuss financial hardship options with your lender if times get tough. Source: iStockphoto / Atstock Productions/Getty Images/iStockphoto ماذا سيحصل للشخص في حال عدم تمكنه من دفع أقساطه؟





غالبا ما يؤدي تأخير السداد لفرض رسوم إضافية.





ولكن في حال تعثر شخص ما عن السداد بسبب تغير ظروفه المالية، فمن المهم البحث عن بدائل وخيارات أخرى مع البنك المُقرض.





كما يمكن التواصل مجانا مع المستشار المالي عبر خط مساعدة الديون الوطنية على الرقم 1800070007





مع توفر خدمة الترجمة التحريرية والشفهية عبر خط المساعدة.





الحذر من عمليات الاحتيال :





يقول أندرو دادسويل من Moneysmart: "إذا تم الاتصال بك بشأن قرض شخصي، فتحقق من بيانات الشركة أو الشخص الذي تتعامل معه، ولا تقدم أي معلومات لحين التأكد ومراجعة الأمر و يمكنك متابعة الأمر مع Moneysmart.

